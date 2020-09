Prvo uradno štetje švicarskih starodobnikov

V teh dneh so v Švici objavili zanimive izsledke nedavno izvedene študije, ki so jo pripravili pri domačem združenju SHVF (Swiss Historic Vehicle Federation), kjer so se pred časom odločili za prvo uradno štetje švicarskih starodobnih vozil.

Ko sem na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja po službeni dolžnosti (enotedensko šolanje na CMC erozijskih strojih znamke Charmilles …) prvič obiskal Ženevo sem bil dobesedno šokiran nad njihovim bogatim in raznolikim voznim parkom, ker sem na cestah opazil ogromno odlično ohranjenih starodobnikov in veliko ogromnih prodajnih salonov s starodobniki najbolj eksotičnih in ekskluzivnih znamk avtomobilov, za katere večina prebivalcev in prebivalk balkanskega polotoka sploh ne ve, da obstajajo …

Eden izmed najbolj pomembnih vzrokov za tako veliko švicarsko ljubezen do 'stare pločevine' razkriva že informacija o njihovem trenutnem BDP-ju, ki znaša skoraj 84.000 ameriških dolarjev (Slovenija: približno 26.170 ameriških dolarjev …), temu primeren je tudi interes švicarskega prebivalstva za sceno starodobnikov, ker je 44 odstotkov izmed vseh, ki so z odgovori sodelovali v študiji združenja SHVF, povedalo, da so srečni vsakič, ko na cesti opazijo dobro ohranjen starodobni avtomobil, ker se večina Švicarjev in Švicark (3,2 milijona, odnosno pol prebivalcev Švice) zaveda pomembnosti ohranjanja tehnične kulture, ki nenazadnje priča tudi o dejanski razvitosti njihove države. 15 odstotkov švicarskega prebivalstva je celo prepričanih, da bi morala država subvencionirati nakupe starodobnikov …

V Švici je trenutno približno 53.000 lastnikov starodobnih vozil in motociklov, ki imajo v lasti približno 156.000 starodobnikov, poleg tega ocenjujejo, da je po garažah in skednjih skritih še najmanj 22.500 starodobnikov, ki čakajo na ponovno oživitev iz 'zimskega spanja'. Ker je Švica bogata država, kjer si nekateri prebivalci lahko omislijo tudi nakup starodobnika v vrednosti več milijonov evrov, je temu primerna tudi skupno ocenjena hipotetična vrednost vseh švicarskih starodobnikov, ki je trenutno ocenjena na 7,7 milijarde švicarskih frankov. Povprečni švicarski lastnik starega avtomobila je večinoma (96 %) predstavnik moškega spola v starosti od 51 do 70 let, ki vsak mesec zasluži najmanj 6.000 (neto) švicarskih frankov in ima v domači garaži starodobnika, ki je vreden približno 63.000 švicarskih frankov ali pa motocikel v občutno nižji vrednosti (približno 20.000 švicarskih frankov). Približno polovica vseh preštetih starodobnikov ima občutno nižjo povprečno vrednost, ki znaša približno 20.000 švicarskih frankov.

Takšen lastnik (77 % jih najdete v različnih klubih in organizacijah, v Švici je približno 250 veteranskih avtomobilskih klubov in združenj) starodobnika bo za svoj avtomobil v enem letu lastništva (prevoženih povprečnih 800 kilometrov) porabil približno 5.000 (2.500 švicarskih frankov v primeru motocikla) švicarskih frankov, trenutno so v Švici najbolj iskani starodobniki britanskih avtomobilskih znamk kot so MG, Jaguar in Triumph, v obtoku pa kljub temu najdete največ starodobnikov, ki so jih izdelali v Nemčiji. Ob tem omenjajo predvsem ikono znamke Porsche (model 911) ter jaguarja E-type in pa MG-B. Občutno manj priljubljeni so v Švici starodobniki znamk kot sta BMW in Opel, so pa Švicarji veliko bolj naklonjeni Američanom, sploh znamki Chevrolet, katere ustanovitelji (bratje Chevrolet) imajo švicarske korenine. Med starimi motocikli je v Švici največ izdelkov znamk kot so Honda, Moto Guzzi in Piaggio (vespa).

Kljub temu v javnem prometu seveda še vedno prevladujejo novejša vozila (v Švici je trenutno 4,6 milijona registriranih osebnih avtomobilov), starodobniki imajo samo približno 2-odstotni tržni delež. Izmed njih jih je približno 85 odstotkov izdelanih po drugi svetovni vojni, ostalih 15 odstotkov švicarskih veteranov je nastalo pred drugo svetovno vojno. Največ švicarskih starodobnikov prihaja iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Kot pravo posebnost švicarske veteranske scene pa velja omeniti švicarsko ljubezen do starih traktorjev, ker gre za ogromno (približno 84.000 primerkov) populacijo starodobnikov, sploh ob primerjavi s starodobnimi osebnimi avtomobili (97.000 primerkov), motocikli (80.000 primerkov) in gospodarskimi vozili (približno 2100 primerkov).