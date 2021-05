Razširitev ponudbe

Medtem, ko nam pri nekaterih uveljavljenih avtomobilskih proizvajalcih ponujajo nove električne avtomobile po že prav nesramno visokih prodajnih cenah pa obstajajo tudi razumni evropski poslovneži, ki jim je jasno, da za električne avtomobile s tako visokimi prodajnimi cenami kupci ne bodo stali v vrstah …

Eden takšnih razumnih poslovnežev je tudi Nemec Thomas Kuwatsch iz Leipziga, ki je pred časom ustanovil podjetje ARI Motors, kjer kupcem ponujajo samo cenovno sprejemljive 4-kolesne izdelke kitajskega porekla, ker Kuwatsch še vedno verjame v to, da morajo sodobni, resnično ekološko usmerjeni električni avtomobili izpolnjevati predvsem štiri zahteve (okretnost, kompaktne dimenzije, zadostna pogonska moč in sprejemljiva prodajna cena).

Sedaj smo dobili novi lahko gospodarski izdelek nemške znamke ARI (japonska beseda za mravljo), ki nosi modelno oznako 901. Gre za trenutno največji serijski model v ponudbi, ki je namenjen predvsem mestnim komunalnim službam ter obrtnikom in dostavnim službam, ki iščejo takšna električna vozila s približno 900 kilogrami uporabne nosilnosti. ARI 901 je v osnovi na voljo kot klasični furgon (dolžina: 443 cm, širina: 163 cm, višina: 194 cm, medosna razdalja: 280 cm, oddaljenost karoserije od vozne podlage: 23 cm) s sprejemljivo odmerjenim tovornim prostorom (dolžina: 230 cm, širina: 144 cm, višina: 130 cm, volumen: 4,3 m3, masa avtomobila z vgrajenimi akumulatorji: 1625 kg), ki lahko sprejme največ 885 kilogramov tovora. Obstajajo pa tudi tri razpoložljive tovorne nadgradnje v primerih, ko se kupci odločijo za še nekoliko bolj uporabne različice tega modela. Tako se ARI 901 lahko spremeni v vozilo z odprtim kesonom (možne dolžine kesona: 286 cm, 306 cm ali 326 cm), ki je po želji lahko tudi prekucnik, obstaja pa tudi keson boks različica s tovorno nadgradnjo, ki ponuja uporabniku 7,6 m3 prostora za prevoz tovora.

Za samodejno premikanje modela 901 so Nemci uporabili en električni motor, ki ob povezavi s samodejnim menjalnikom premika samo zadnji kolesni par. Vgrajeni motor lahko mobilizira največ 60 kW (82 KM) pogonske moči, posledično nizka je tudi končna hitrost, ki znaša največ 100 km/h. Ob mestnih vožnjah bo ARI 458 na vsakih sto prevoženih kilometrov porabil približno 18 kWh električne energije, ki jo zagotavlja vgrajeni sklop litij-ionskih akumulatorjev (kapaciteta: 40 kWh). Ob bolj tekoči vožnji izven mestnih sredin se poraba električne energije zniža za približno 4 kWh (kombinirana poraba: 16 kWh/100 km). Veliko bolj točne kot pri ostalih proizvajalcih podobnih vozil so tudi informacije o akcijskem dosegu s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev. Medtem, ko nam uveljavljeni proizvajalci servirajo samo pravljice o neverjetnem dosegu njihovih električnih modelov brez prave orientacije za kupce, so v podjetju ARI Motors GmbH veliko bolj dosledni, ker so napisali, da znaša največji akcijski radij modela 901 približno 260 kilometrov, vendar samo v primeru, če se boste cel čas vožnje premikali samo s 40 km/h. Obstaja pa tudi možnost vgradnje strešnega paketa solarnih celic, ki bodo vozilu lahko zagotovile od 20 do 40 kilometrov dodatnega akcijskega dosega.

Omenili so tudi čas polnjenja akumulatorjev na domači vtičnici (220V, 16 amperske varovalke), ki znaša od 6 do 8 ur, ker lastnik ob polnjenju takšne tovorne 'mravlje' ne potrebuje domače polnilne postaje. Za odštetih 29.995 evrov (osnovna nemška prodajna cena, ki bo za nemškega kupca zaradi državne subvencije lahko nižja v razponu od 3.000 do 9.000 evrov …) bo kupec prejel osnovno opremljeno vozilo s samo enim parom sedežev, vgrajenim predvajalnikom glasbe ter klimatsko napravo. Za dodatnih 790 evrov bo deležen tudi vgradnje 'infotainment' sistema z zaslonom na dotik ter vzvratno kamero. V vsakem slučaju pa na armaturni plošči ostajajo analogni števci, vključno s tistim, ki kaže napolnjenost akumulatorjev. Nekoliko dražja od furgona je keson boks različica. Zanjo zahtevajo 32.995 evrov, še dražji je prekucnik (35.495 evrov). Interesentom ob nakupu tega vozila ne bo potrebno hoditi v Nemčijo, ker si ga po novem lahko ogledate tudi pri naših severnih sosedih …