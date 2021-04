Sam svoj mojster

V trgovinah podjetja Hornbach, znanega nemškega trgovca s tehničnim blagom, lahko za relativno malo odštetega denarja dobite več kot 10 različnih sestavnih modulov, s katerimi se vaš kombi, odnosno furgon, lahko spremeni v skromno počitniško vozilo.

Aktualna pandemija nove koronavirusne bolezni je prinesla renesanso kampiranja, posledično so številni proizvajalci počitniških vozil dobesedno zasuti z naročili kupcev, vse to pa potegne za seboj dolge čakalne dobe pri dobavi vozil kupcem. Zato so na ta dobičkonosni 'camping vlak' sedaj skočili tudi ostali trgovci, ki bodo skušali aktualno vzdušje kupcev čimbolj izkoristiti. Tako lahko sedaj v evropskih trgovinah podjetja Hornbach, sicer znanega nemškega trgovca s tehničnim blagom, za relativno malo odštetega denarja dobite več kot 10 različnih sestavnih modulov, s katerimi se vaš kombi, odnosno furgon, lahko brez večjih težav spremeni v skromno počitniško vozilo.

Nemci ob tem stavijo predvsem na ljubitelje kampiranja, ki za ta hobi niso pripravljeni zapraviti veliko denarja, ker vas bo celostna pretvorba vašega lahkega gospodarskega vozila v bivalnik olajšala samo za povprečnih 2.000 evrov, seveda pa obstaja tudi možnost (nakup samo nujno potrebnih, odnosno želenih modulov …), da za to zapravite še manj denarja, vendar boste ob tem morali žrtvovati udobje. Poglejmo nekaj primerov, povezanih s kombijem znamke Volkswagen (modela T5 in T6). Najbolj racionalni ljubitelji kampiranja bodo v takšen kombi vgradili samo spalni modul z imenom Bob (480 evrov), nekoliko bolj ambiciozni ljudje si bodo ob tem omislili še nakup kuhinjskega modula z imenom Louis (430 evrov) ter vgradnjo omarice s predali, ime ji je Robert (249 evrov). Obstaja pa tudi kuhinjski model Pantry (545 evrov), ki je namenjen podobnim predstavnikom takšnih vozil (sprinter & crafter, ducato, boxer in jumper …).

Pri Hornbachu ponujajo kupcem tudi ostalo bivalno opremo v obliki različnih talnih oblog ter oblog za notranje karoserijske stranice, vgradnjo vsega tega pa vedno prepuščajo kupcu, ki živi po načelu sam svoj mojster. 'Catch 22' v celi zadevi je, da takšno vozilo po vaši domači predelavi še ne bo popolnoma funkcionalno, ker vam bodo Nemci ob nakupu modulov svetovali, da zadevo v primeru priklopa plina in potrebe po tekoči vodi raje prepustite profesionalcem. Prav tako svobodomiselni so Nemci tudi ob vprašanju glede pravilnega in dobrega 'vpetja' takšnih modulov, ker kupcu v bistvu ne ponujajo ničesar drugega kot nekaj transportnih trakov. Pametni lastniki predelanih kombijev bodo zaradi tega poskrbeli za vgradnjo, odnosno obdržitev predelne stene, ki bo ločila vozniški in potniški del kabine, kjer je prevoz potnikov med gibanjem vozila strogo prepovedan.

Dejanske svobode, da boste lahko kampirali kjerkoli, vam takšen bivalnik seveda ne more zagotoviti, predvsem zaradi tega, ker v njem ni vgrajene sanitarne opreme, predstavlja pa cenovno izredno sprejemljivo alternativo ob primerjavi s kupčkom denarja, ki bi ga odšteli za nakup novega ali pa rabljenega in podobno velikega avtodoma …

