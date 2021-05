Samo 18 dobro ocenjenih sedežev

V največjem nemškem avtomobilskem klubu so včeraj seznanili javnost z rezultati letošnjega, zelo obsežnega testa otroških varnostnih sedežev, ker so strokovnjaki kluba ADAC tokrat testirali 26. otroških varnostnih sedežev.

Na koncu testiranj so bili Nemci dokaj zadovoljni z rezultati, ker je 18 izmed 26. testiranih otroških varnostnih sedežev prejelo oceno "gut" (dobro), trije pa so dobili nekoliko slabšo oceno "befriedigend" (zadovoljujoče). Kljub temu so Nemci tudi tokrat našli nekaj 'črnih ovc', ki so dobile najslabšo možno oceno "mangelhaft" (pomanjkljivo), zato se jim morajo kupci otroških varnostnih sedežev v trgovinah izogniti v velikem loku. Štirje (Besafe iZi Go Modular X1 i-Size (259 evrov), Besafe iZi Go Modular X1 i-Size + iZi i-Size Base (490 evrov), Swandoo Marie 2 (500 evrov) in Osann Oreo 360° (268 evrov)) izmed najslabše ocenjenih otroških varnostnih sedežev so pogrnili predvsem zaradi uporabljenih sestavnih materialov pri njihovi izdelavi, ker vsebujejo preveč za otroke škodljivih snovi (ob tem omenjajo predvsem naftalin in pa kemijsko snov z imenom DPHP …), peti izmed njih (Chicco Kiros i-Size + Kiros i-Size Base, nemška prodajna cena: 420 evrov) pa je popolnoma odpovedal pri čelnem trčenju ter trčenju s strani.

K sreči za kupce v Nemčiji tega otroškega varnostnega sedeža ni v ponudbi nemških trgovcev, ga pa prodajajo v Italiji in še kje. Trije izmed proizvajalcev tokrat najslabše ocenjenih otroških varnostnih sedežev so že odreagirali na nemške pritožbe. Pri znamki Chicco so kupcem ponudili možnost zamenjave 'ISOFIX-Station' (baza za sedež) z izboljšano verzijo Kiros i-Size Base, pri znamki Osann so za izdelavo njihovega sedeža spremenili kemijsko sestavo uporabljenih materialov, medtem ko vam pri znamki Swandoo ponujajo drugačno oblazinjenje sedeža. Nemci so se letos posvetili tudi otroškim varnostnim sedežem z različnimi prijemi (podloženo sedišče in hrbtno naslonjalo, podloženo sedišče z vodilom varnostnega pasu ter enostavni dvig sedišča ob pomoči višjih sedežnih bočnih stranic) za dvig sedenja otrok, ker so takšne rešitve zelo priljubljene pri uporabnikih. Vendar Nemci ob tem opozarjajo, da takšna zasilna rešitev ne more nadomestiti pošteno (starosti otroka primerno …) odmerjenega otroškega varnostnega sedeža.

Točne izsledke in ocene primernih sedežev glede na starost otrok pa najdete v priponki.