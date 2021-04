Še en SUV za malo odštetega denarja

O afriški avtomobilski industriji ne pišem prav pogosto, vendar se tu pa tam pojavi tudi kakšna novica, ki priča o tem, da je avtomobilski sektor zelo pomemben tudi na tem kontinentu. Zato vam tokrat predstavljam prvi avtohtoni tunizijski avtomobil.

Kaj vemo o avtomobilski industriji v Tuniziji, ki jo že več kot desetletje pretresajo politični nemiri in posledična gospodarska kriza? Ne prav veliko, v preteklosti so avtomobilski sektor obvladovale predvsem francoske avtomobilske znamke, predvsem na račun nekdanjih kolonialnih vezi. V današnjih časih pa tržišče obvladujejo predvsem evropske avtomobilske znamke, čeprav ob tem občutijo čedalje večjo konkurenčnost južnokorejskih in kitajskih proizvajalcev avtomobilov. Ob tem velja omeniti tudi specifičnost tunizijskega tržišča, ki spominja na nekdanje razmere v Jugoslaviji, kjer ste za vsak uvožen avtomobil plačali 100 odstotno carino. V Tuniziji je ta pristojbina v zadnjem času nekoliko nižja (67 % za bencinsko in 88 % za dizelsko gnana vozila …), vendar uspešno hromi prodajo novih in rabljenih avtomobilov, tudi na račun nizkih prihodkov (trenutna povprečna mesečna neto plača znaša približno 220 evrov …) prebivalcev te severnoafriške države.

Sedaj, z ustanovitvijo domače znamke Wallys, se bodo razmere počasi spremenile, ker so Tunizijci v teh dneh predstavili njihov prvi velikoserijski izdelek v obliki kompaktnega SUV vozila, ki je zasnovano na osnovi sestavnih komponent iz regalov koncerna PSA, odnosno regalov novega koncerna Stellantis N.V. Kot posebnost tega avtomobila velja omeniti karoserijo iz steklenih vlaken (poliester). S tem dejanjem Tunizijci posnemajo filozofijo nekaterih nekdanjih proizvajalcev avtomobilov (turški TOGG (modeli znamke Anadol) in izraelski Autocars Co. (modeli znamke ROM)) iz Bližnjega vzhoda, ki so to prakso spoznali pri nekaterih evropskih maloserijskih proizvajalcih avtomobilov ter pri velikoserijski britanski znamki Reliant. Za samodejno premikanje modela iris bo poskrbel aktualni 1,2-litrski VTi bencinski 3-valjnik iz skupine PSA, ki bo v tem modelu uporabniku lahko ponudil relativno skromnih 60 kW (82 KM) pogonske moči. Ker gre v tem primeru za normalen avtomobil brez vgrajene krame in 'invalidskih pripomočkov', brez katere številni kupci avtomobilov v Evropi sploh niso več sposobni živeti, bo razpoložljiva pogonska moč povsem zadostna za premikanje avtomobila, ki v današnjih časih sodi med prave 'lahkokategornike', ker se lahko pohvali z nizko maso (940 kg).

Ne bo pa ravno najbolj hiter (končna hitrost: 158 km/h). Za to je zaslužna predvsem slaba SUV aerodinamika karoserije, ki nekako spominja na izdelke znamke Jeep. Osnovna verzija tega avtomobila, ki uradno ne bo nikoli na voljo evropskim kupcem, bo tunizijskega kupca olajšala za približno 11.000 evrov, obstajajo pa tudi bolje opremljene različice z vgrajenim 'infotainment' sistemom in usnjenim oblazinjenjem, ki pa bodo posledično občutno dražje (prodajna cena v območju 20.000 evrov). Uvoz takšnega vozila v Evropo bo mogoč samo ob pomoči sivega uvoza …