Se nakup električnega avtomobila res izplača?

V teh dneh je vodilna evropska družba za upravljanje in vodenje voznih parkov ter vozil LeasePlan predstavila izsledke njene interne študije z naslovom "Elektrofahrzeuge und Nachhaltigkeit", kjer Nemci ugotavljajo, da se nakup električnega avtomobila trenutno morda že izplača …

V letošnjem februarju objavljena študija z naslovom "Elektrofahrzeuge und Nachhaltigkeit" (električna vozila in trajnost), kjer je na vprašanja družbe LeasePlan odgovarjalo več kot 5000 polnoletnih Evropejcev iz 22. evropskih držav, je razkrila, da večino potencialnih kupcev električnih avtomobilov še vedno motijo previsoke prodajne cene (53 % izmed vseh vprašanih nemških državljanov) takšnih vozil in pa prekratek akcijski radij (50,2 %) s samo enim polnjenjem akumulatorjev. Navzlic takšnemu razmišljanju bi se ta trenutek za nakup novega striktno električno gnanega avtomobila odločilo približno 61 odstotkov izmed vseh vprašanih (22 držav), odnosno 42 % vprašanih Nemcev in Nemk.

Zaradi skeptičnosti približno polovice vprašanih ljudi, ki so z njihovimi odgovori sodelovali v študiji "Elektrofahrzeuge und Nachhaltigkeit" so se Nemci odločili za primerjavo stroškov lastništva pri dveh različno gnanih avtomobilih (dizelsko gnani audi A4 avant 40 TDI quattro S tronic advanced (150 kW) in striktno električno gnani ford mustang mach-E AWD (99 kWh)). Ob tem so upoštevali predpostavki, ki pravita, da boste s 'traktorsko' gnanim audijem s samo enim polnim rezervoarjem goriva prevozili približno tisoč kilometrov, medtem ko naj bi s striktno električno gnanim SUV fordom pod enakim pogojem (samo eno polnjenje akumulatorjev) prevozili vsaj 540 kilometrov (v idealnih pogojih …). Po nemških navedbah naj bi lastnik striktno električno gnanega forda po treh letih (20.000 letno prevoženih kilometrov) lastništva ob primerjavi s stroški, ki bi jih v enakem obdobju imel lastnik dizelsko gnanega audija, privarčeval najmanj 1300 evrov.

Ta ugotovitev, ki bo sigurno razveselila ljudi v nekaterih marketinških oddelkih, pa žal spominja na pravljico z napako, ker ta primerjava ni povsem kredibilna, in to vsaj iz dveh razlogov. Kot prvega velja omeniti aktualno nemško subvencijo za nakup električnih avtomobilov, posledično je ford mustang mach-E trenutno občutno cenejši, kot drugo nespretnost pri presoji pa velja omeniti marketinški mit, da so električni avtomobili izredno prijazni do uporabnikov v pogledu obrabe nameščenih pnevmatik. Žal je resnica v tem primeru malo drugačna, ker je obraba pnevmatik pri takšnih avtomobilih zaradi večje mase vozila in prevelike zaloge pogonskega navora lahko občutno višja kot obraba pnevmatik pri fosilno gnanih avtomobilih. Zaradi tega moramo aktualne nemške ugotovitve sprejeti z rezervo.

V to kalkulacijo so Nemci skušali zajeti več postavk (prodajna cena, vpliv subvencije, vzdrževanje vozila, cena novih pnevmatik, stroški registracije in zavarovanja, izguba vrednosti in pa stroški ob nakupu pogonskega goriva, odnosno energije), Po njihovem so mesečni stroški vzdrževanja električnega vozila nižji od podobnih stroškov vzdrževanja fosilno gnanega avtomobila, predvsem zaradi tega, ker imajo električni pogonski sklopi manj sestavnih delov, ki se lahko obrabijo. S to trditvijo se lahko mirno strinjamo. Tudi s tem, da je trenutna nemška davčna shema zelo ugodna za lastnike električno gnanih avtomobilov se lahko strinjamo. Glede nemških trditev o tem, da so električni avtomobili bolj prijazni do nameščenih pnevmatik, pa se lahko samo dobro nasmejimo. Kljub temu Nemci zagovarjajo trditev, da lahko lastnik električnega vozila na ta način vsako leto privarčuje najmanj 400 evrov (ob primerjavi s podobnimi stroški, ki jih ima lastnik podobno opremljenega in močnega fosilno gnanega avtomobila).

Ob tem pa opozarjajo tudi na razlike, ki jih bodo doživeli lastniki električnih vozil z domačimi, hišnimi polnilnicami ter lastniki električnih vozil, ki za polnjenje akumulatorjev ne morejo izkoristiti domačega okolja. Glede na trenutne cene električne energije v Nemčiji, bodo na najboljšem (za tretjino nižja cena električne energije) lastniki električnih avtomobilov, ki imajo domače električne polnilnice, sploh takšni, kjer je odstotek polnjenja doma izražen 'zelo bogato' (90 % domača polnilnica in 10 % javna polnilnica). Na ta način bo strošek letnega lastništva električnega avtomobila ob primerjavi s klasično gnanim avtomobilom občutno nižji, ker ob tem omenjajo približno 500 evrov letnega prihranka. Če nimate te sreče, da bi večino polnjenj z električno energijo opravili doma, potem boste zaradi tega v roku enega leta ob polnjenju akumulatorjev zapravili najmanj dodatnih 80 evrov.