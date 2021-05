Smart po kitajskem receptu

Dejstva, ki pravi, da najcenejši striktno električno gnani avtomobili ne morejo nastati v Evropi, se zavedajo tudi nekateri iznajdljivi evropski poslovneži, ker se je v teh dneh v Nemčiji predstavil nov nizkocenovni kitajski avtomobil, ki je seveda tudi tokrat spretno zakamufliran v Evropejca.

Pred časom smo že lahko spoznali podoben nizkocenovni kitajski izdelek znamke Wuling (model hongguang EV), ki predstavlja bodoči serijski izdelek latvijske znamke Freze (model nikrob EV). V Latviji boste za takšnega kitajskega 'Smarta' odšteli od 10.000 do 15.000 evrov (odvisno od vgrajene opreme). Sedaj je 'preoblečeni kitajski državljan' dobil prvega resnega konkurenta v obliki izdelka znamke Elaris, ki je že na voljo kupcem v Nemčiji. Trenutno ga prodaja 8 nemških trgovcev, do konca letošnjega leta pa bo na voljo že pri petinsedemdesetih nemških trgovcih. Ob tem omenjajo predvsem poslovalnice nemškega podjetja Euromaster, kjer bodo skrbeli tudi za servisiranje izdelkov znamke Elaris.

Za odštetih 13.330 evrov (nemška prodajna cena s subvencijo ...) bo kupec prejel zakamuflirani izdelek kitajske znamke Dorcen (model E20), ki se lahko pohvali z občutno večjo avtonomijo kot prej omenjeni latvijski 'Smart' ali pa pravi smart (model fortwo EQ), ker Kitajci vanj vgrajujejo paket litij-ionskih akumulatorjev s 31,5 kWh kapacitete. S takšnim paketom vgrajenih akumulatorjev bo Elarisov finn (dolžina: 287 cm, širina: 156 cm, višina: 157 cm, medosna razdalja: 176,5 cm, masa avtomobila: 930 kg, prostornina prtljažnika: 229 litrov) lahko prevozil približno 265 kilometrov (WLTP), ker znaša količina povprečno porabljene električne energije na vsakih sto prevoženih kilometrov samo 9,7 kWh.

Vgrajeni električni pogonski sklop lahko mobilizira 35 kW (47,6 KM) pogonske moči, vendar s finnom ne boste najhitrejši, ker je njegova končna hitrost omejena na 115 km/h. Zakaj je večina današnjih električnih vozil 'počasnetov' v pogledu končnih hitrosti? Odgovor na to je preprost. Električni avtomobili imajo pri majhnih hitrostih veliko boljši izkoristek pogonske energije kot klasično (fosilno) gnani avtomobili, zadeva se občutno spremeni, ko želite biti z električnim avtomobilom najhitrejši na avtocestah. V tem primeru so klasično gnani avtomobili v prednosti, ker poraba pogonske energije pri njih ne narašča tako eksponentno kot pri električarjih. Zato ima večina današnjih električarjev nizke končne hitrosti.

Za že v osnovi solidno opremljen* model znamke Elaris boste dobili tudi garancijo (8 let, odnosno 120.000 prevoženih kilometrov), ki se tiče predvsem vgrajenih akumulatorjev. Do sedaj so bili edino Kitajci tako pošteni do kupcev, ker so predstavniki neke druge kitajske znamke pred časom priznali, da lahko vgrajeni litij ionski akumulatorji v povprečju preživijo samo približno 2000 polnjenj, potem je z njimi konec. Če boste vaš električni avtomobil polnili vsaj enkrat na dan, bo že po približno šestih letih prišel čas za nabavo novih litij ionskih akumulatorjev. To vam pri evropskih proizvajalcih električnih vozil ob njihovi neverjetni 'skrbi' za dobrobit kupca seveda pozabijo omeniti …

* dve zračni blazini, ABS, ASR, ESP, tempomat (ohranjevalnik hitrosti), kamera za vzvratno vožnjo, 12,3-palčni zaslon na dotik, navigacijski sistem, zagon brez ključa, usnjena sedeža, klimatska naprava, 14-palčna lahka platišča