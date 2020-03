Strupenjača z bavarskim poreklom

Kobra by Classic Coachworks

V britanskem mestecu Basingstoke (Hampshire), kjer stoji delavnica majhnega družinskega podjetja Classic Coachworks, so zelo naklonjeni nekdanjemu (1995-2002) serijskemu roadsterju (Z3) znamke BMW, ker jim ta velikoserijski športnik služi kot osnova za nastanek dokaj vernih kopij občutno dražjih športnih avtomobilov.

Baje na tem svetu obstajajo lastniki BMW-ja Z3, ki so sicer zelo zadovoljni s tovarniškim izgledom tega športnega avtomobila, vendar ob tem občasno sanjarijo o legendarni AC cobri (modela 289 Mk II (1963-1965) in 427 Mk III (1965-1967)), katere lastništvo je večini lastnikov modela Z3 nedostopno, predvsem zaradi ogromne razlike (približno milijon evrov …) v vrednosti obeh avtomobilov. Sedaj obstaja cenovno sprejemljiva rešitev tega problema, ki si jo je zamislil Britanec Ian Castle iz podjetja Classic Coachworks.

Ob tem potrebujete rabljen BMW Z3 (po možnosti z vgrajenim 2,8 ali pa 3-litrskim bencinskim šestvaljnikom) z manj kot 150.000 prevoženimi kilometri, ker je to idealno donatorsko vozilo, čeprav lahko za ta namen uporabite tudi vse ostale motorne različice modela Z3, denarni vložek ob transformaciji BMW-ja Z3 v klasično kobro pa bo odvisen predvsem od vaših ročnih spretnosti in opremljenosti, odnosno založenosti z orodjem in primernim prostorom (garaža, odnosno delavnica). Za karoserijski kit komplet (Kobra Panel Kit) sestavnih delov boste odšteli približno 3.200 evrov, drugo možnost predstavlja opcija za približno 7.000 evrov. V tem primeru morate Britancem dostaviti donatorsko vozilo.

Obstaja pa tudi tretja možnost v obliki nakupa vozila, ki ga prispevajo in predelajo Britanci. V tem primeru boste za izdelano repliko legendarne cobre odšteli približno 11.000 evrov. Predelava, ki so jo blagoslovili tudi Nemci (organizacija TÜV), je omejena samo na karoserijo, medtem ko notranjost potniškega prostora, pogonski sklop in podvozje, ostajajo nespremenjeni. V ponudbi je tudi drugačna možnost predelave takšnega BMW-ja, ki se po predelavi spremeni v kopijo klasičnega ferrarija …