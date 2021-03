Tesla znova pod drobnogledom ameriške agencije NHTSA

Nesreča v bližini mesta Nashville

Iz ZDA prihaja novica o novem varnostnem incidentu enega izmed serijskih modelov znamke Tesla, ki ponovno dokazuje, da so današnji avtomobili še zelo oddaljeni od dejansko avtonomne vožnje, čeprav naivneži, ki so zaslepljeni s strani neresnih novinarjev in avtomobilskega marketinga, mislijo drugače.

V tokratno nesrečo se je zapletel voznik Teslinega modela Y, ker je slepo zaupal v delovanje Teslinega 'neavtopilota', ki ga proizvajalec (in tudi nekateri prodajalci rabljenih vozil …) navzlic številnim opozorilom še vedno trži kot pravega avtopilota, čeprav je ta, že absurdno drag asistenčni sistem že večkrat zelo uspešno dokazal stroki in javnosti, da si tudi pod razno ne zasluži imena 'Autopilot'. Ob preiskavi te zadnje odmevne nesreče, kjer je model Y razbil ob cestnem robu parkiran policijski dodge charger z delujočo policijsko signalizacijo, so pri ameriški agenciji NHTSA ugotovili, da je nastala zaradi že klasičnega vzroka (naivno slepo zaupanje voznika v medijsko napihnjeno 'odlično' delovanje vgrajene 'invalidske' asistenčne opreme v kombinaciji s popolno odsotnostjo dojemanja okolice njegovega avtomobila), ker se je 22-letni voznik tesle ob nočni vožnji (nesreča se je zgodila okrog ene ure …) raje posvetil ogledu filma na njegovem pametnem telefonu, povrh vsega se je 22-letnik prevažal naokoli brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

K sreči so jo vsi udeleženi v tej nesreči, ki se je zgodila v okrožju Eaton County (Michigan), odnesli brez večjih in resnejših poškodb. Vse skupaj spominja na nedavno nesrečo v bližini mesta Nashville, ker se je odvila po enakem scenariju (voznik modela znamke Tesla je med vožnjo vklopil 'neavtopilota' in se potem raje ukvarjal z njegovim pametnim telefonom). V tem primeru je bil udarec od zadaj tako močan, da se je ob trku utrgalo eno izmed zadnjih koles policijskega chargerja, ki je nato končal v bližnjem gozdičku. V obeh primerih sta voznika obtožena nespoštovanja prometnega 'Move Over' zakona ter povzročanja splošne nevarnosti zaradi prevelike vneme ob uporabi njunih pametnih telefonov. Obe nesreči potrjujeta že znano dejstvo, ki pravi, da trenutno na tržišču ne obstaja serijsko vozilo, ki bi bilo dejansko dovolj pametno za premagovanje vseh ovir in pasti, ki jih v sebi skriva pojem avtonomna vožnja.

Ob tem se je znova pokazalo, da so današnji modni in v večini primerov tudi zelo dragi avtonomno delujoči asistenčni sistemi varni samo v primerih, ko jih družbeno odgovorni in posledično na vožnjo osredotočeni vozniki uporabljajo samo za varnostni 'backup'. Če se ob vožnji preveč in prepogosto zanašate na njihovo delovanje, boste to naivnost morda zelo drago plačali …