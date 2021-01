Varnostni test z dvojnimi merili

Strokovnjaki nemškega kluba ADAC so se tokrat posvetili trenutno najcenejšemu striktno električno gnanem avtomobilu na nemškem tržišču, ker zanj ob pomoči (subvencija) nemške države ne boste odšteli več kot 10.390 evrov …

21. maja leta 2020 je kitajsko pristanišče Tianjin zapustila transportna ladja s točno 200 primerki striktno električno gnanega modela kitajske znamke Suda, kjer so pred tem razvili cenovno dostopni model SA01. Ladja je že dosegla končno destinacijo (Nemčija), ker je lani v Nemčiji vzniknila nemška podružnica podjetja Henan Suda Electric Vehicle Technology Company, kjer pridno izkoriščajo sive lise v evropski zakonodaji, ker njihov model SA01 ni velikoserijski, temveč maloserijski produkt. Posledično lahko Kitajci v Evropi prodajajo avtomobil, ki je po tehnološki plati ujet v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, vsaj v pogledu vgrajene varnostne opreme.

Koliko Nemcev in Nemk se je že odločilo za nakup tega avtomobila, nam ni znano, vemo pa to, da nemška strokovna javnost ni najbolj navdušena nad modelom SA01 (dolžina: 442 cm, širina: 170 cm, višina: 158 cm, masa avtomobila: 1465 kg, uporabna nosilnost: 300 kg, prostornina prtljažnika: 450 l), ker mu upravičeno in žal tudi neupravičeno očitajo številne pomanjkljivosti, med dobrimi lastnostmi pa omenjajo predvsem nizko nemško prodajno ceno (19.390 evrov brez subvencije), prostornost v potniški kabini in enostavno upravljanje vozila (pozitivna posledica manjkajoče 'invalidske' IT krame …). Za odšteti denar dobite avtomobil z vgrajenim električnim pogonskim sklopom (80 kW/109 KM ter 240 Nm motornega navora), ki lahko doseže največjo hitrost 134 km/h. Vgrajeni sklop akumulatorjev (kapaciteta: 40 kWh, WTLP poraba: 21,9 kWh/100 km) vam bo s samo enim, zelo počasnim polnjenjem akumulatorjev omogočil približno 200 kilometrov akcijskega dosega. Precej bolj kritični so zaradi nepopolne opremljenosti v pogledu varnosti za potnike, ker gre v primeru modela SA01 za avtomobil brez vgrajenih varnostnih blazin, zaman boste v njem iskali tudi že uveljavljene 'Playstation' pripomočke (sistema TCS (ASR) in ESP, vgrajen je samo sistem ABS), ki so po mnenju marketinga seveda 'vsemogočni' (žal se fizika s tem ne strinja …) in nujno potrebni, vendar se ljudje kljub temu še naprej zaletavajo …

Žal se je ob tem razkrila tudi dvojna morala strokovnjakov kluba ADAC, ker so bili na testu 'zgroženi' nad nevarno konstrukcijo obeh prednjih karoserijskih A stebričkov pri modelu SA01, ker po njihovem ogrožata (zmanjšujeta) voznikovo vozno polje. Če bi Nemci ob tem malo pogledali naokoli po kakšnem parkirišču, bi lahko ugotovili, da so takšne 'konstrukcijske napake' v današnjih časih vidne pri večini aktualnih modelov osebnih vozil. Drugo novinarsko raco so si Nemci tokrat privoščili ob izvedbi losovega testa po normativu ISO 3888-2, kjer so ugotovili, da vam bo ob vožnji z modelom SA01 odneslo zadek pri približno 70 km/h. Pri 'resnih' avtomobilih (vozilo, ki je opremljeno s sistemom ESP) naj bi se to po njihovi navedbi zgodilo šele pri približno 90 km/h. Žal je resnica drugačna, ker tudi s tako opremljenim avtom tega testa v skupni dolžini približno 36 metrov ne boste uspešno prevozili hitreje kot s približno 70 km/h. Seveda ob tem v videu niso pozabili na reklamiranje sistemov kot sta ABS in ESP, ki bi ju po njihovem mnenju morali poznati vsi proizvajalci maloserijskih avtomobilov.

Dragi Nemci (enako velja tudi za naše aparátčike v vladnih službah, ki skrbijo za varnost ljudi v javnem prometu …), če bi res radi storili nekaj za povečanje prometne varnosti na vaših (naših) cestah, potem najprej sprejmite odlok, ki v zimskih mesecih zapoveduje obvezno namestitev štirih zimskih pnevmatik na vsa osebna vozila. Sedaj določenim ljudem nudite samo potuho, ker se lahko pozimi prevažajo naokoli z nameščenimi letnimi pnevmatikami, seveda pod pogojem, da imajo v prtljažnikih shranjene verige. Poleg tega bi bilo potrebno spremeniti tudi pravila igre glede še sprejemljive debeline voznega profila pri letnih pnevmatikah. Stroka vam je že neštetokrat povedala, da je sedanja ureditev (najmanj 3 mm profila) povsem nezadostna glede zagotavljanja varnostnih potreb, zadostno bi bilo kvečjemu najmanj 4 mm profila (pri novih pnevmatikah dobite povprečnih 8 mm profila …). Nasleden prikaz dvojne morale v naši družbi nudijo tudi čedalje večji 'televizorji' na dotik v modernih vozilih, z nešteto nepotrebnimi funkcijami in kompliciranimi meniji, ki lahko ob njihovem upravljanju ob premikanju vozila dramatično povečajo čas voznikove nezbranosti nad dogajanjem v prometu. Vendar to po mnenju evropskih aparátčikov ni nevarno, je pa namesto tega 'izredno nevarna' in nedopustna uporaba pametnih telefonov, ki seveda delujejo po povsem enakem principu kot vgrajeni 'TV zasloni' na območju armaturnih plošč …

Nemci ob kritiziranju avtomobila kot je suda SA01 niso pozabili omeniti niti slabe kvalitete izdelave, ki je po opisih podobna 'nekvaliteti', ki so jo v današnjih časih deležni predvsem kupci izdelkov medijsko opevane znamke Tesla. Resnično porazno za današnje čase pa so ocenili razbitine modela SA01 po izvedenem EuroNCAP trčenju, ker se je izkazalo, da je model SA01 dejansko smrtno nevaren, predvsem za voznika, ker je konstrukcijsko obtičal v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Kot dokaz so omenili usodno srečanje voznikove glave z volanskim obročem, ker ta model nima vgrajenih niti pirotehničnih zategovalnikov varnostnih pasov, poleg tega si je volanski obroč ob čelnem trčenju s 64 km/h 'izboril' nekoliko več prostora v potniški kabini. Kot izrazito slabost pa omenjajo tudi to, da voznikovih vrat po trku sploh niso mogli odpreti brez pomoči prisotnih gasilcev. Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, ki pravi, da Nemcem po trku s tem striktno električno gnanim avtomobilom ni uspelo najti stikala, odnosno izklopiti električne napeljave, posledično se reševalci ob resnični nesreči ne bi upali reševati ujetih potnikov, ker bi jih lahko ob tem zelo dobro 'streslo'. To je zelo slaba novica za ujete potnike v vozilu, ko pri omilitvi posledic poškodb šteje prav vsaka minuta …