Večina čelad izpolnjuje kriterije

Uvex City i-vo MIPS Fischer Urban Plus B´Twin City 500 Bowl Hövding 3

Na tokratnem testu so Nemci preizkusili 14. kolesarskih čelad za odrasle. Ob tem so ugotovili, da vse testirane kolesarske čelade izpolnjujejo kriterije glede ustrezne zaščite, čeprav so ob tem tudi tokrat izpostavili zmagovalce in poražence tega testa.

Na tem testu so Nemci preizkusili različne kolesarske čelade, temu primerna je tudi razlika pri njihovih prodajnih cenah, ki znašajo od 35 do 160 evrov. Tokrat so izven konkurence testirali tudi napihljivo kolesarsko čelado znamke Hövding (tip 3) z vgrajeno zračno vrečo, ki jo je ob tej priložnosti preizkusil kaskader. Na koncu so najboljšo oceno namenili izdelku znamke Uvex (model City i-vo MIPS, nemška prodajna cena: 120 evrov), ker kolesarju ponuja najboljšo priročnost ter odlično zaščito ob morebitnem padcu, čeprav jo je v pogledu nudenja zadostne zaščite tokrat prehitela občutno cenejša čelada znamke Fischer (model Urban Plus, 45 evrov), ki je dobila slabšo oceno zaradi slabe priročnosti in udobja ter slabe odpornosti (odstopanje sestavnih delov zaradi odpovedi delovanja uporabljenih lepil …) na vročino. Vročino zelo slabo prenašajo tudi izdelki znamk Nutcase, Bell in B'Twin. V primeru izdelka znamke B'Twin je to še nekako sprejemljivo, ker gre za najcenejšo tokrat testirano kolesarsko čelado, ki vas bo ob nakupu 'ožela' za samo 35 evrov, za razliko od podobno neodpornega izdelka znamke Nutcase, ki spada med par najdražjih (160 evrov) tokrat testiranih čelad.

Nekaj čelad (izdelki znamk Cratoni, Giro, Lazer, POC in Specialized) je pogrnilo tudi na izvedenem 'Abstreifsicherheit' testu, kjer Nemci s potegi čelade spredaj in zadaj preizkušajo snemljivost, odnosno odstranljivost pripete čelade iz kolesarjeve glave, ker ima neželeno premikanje čelade v primeru nesreče lahko usodne posledice za nosilca čelade. Omenili so tudi slabo opremljenost večine testiranih čelad s svetili in mačjimi očesi. Lep primer tega je izdelek znamke POC (model Omne Air Spin, 160 evrov), ker sploh nima nameščenega nobenega svetlobnega reflektorja (mačje oko) ali pa LED svetilke, posledično ste ob vožnji bicikla s takšno kolesarsko čelado lahko resnično v 'temi'. Odsvetujejo pa tudi nakup izdelka znamke B'Twin (model City 500 Bowl, 35 evrov), predvsem zaradi njene prevelike mase in slabega udobja ob nošenju. Več lepih besed so našli za napihljivo kolesarsko čelado znamke Hövding (tip 3) z vgrajeno zračno vrečo, ker je izvedeni test s kaskaderjem pokazal efektivnost takšne zasnove, čeprav so ob tem ugotovili, da vgrajeni senzorji gibanja vedno ne delujejo optimalno, posledično se lahko zgodi, da pri določenih scenarijih nesreč sploh ne bo prišlo do sprožitve zračne blazine. Med minusi pa omenjajo tudi veliko maso takšne zasnove in slabo udobje nošenja, ker vas takšen 'Airbagkragen' prisili k potenju.