Večina voznikov zlorablja sistem ACC

Iz ZDA prihaja novica, ki potrjuje strahove vseh od marketinga neodvisnih strokovnjakov, ker se je izkazalo, da s strani marketinga zelo opevan (glede varnosti …) sistem ACC v praksi ni sposoben uresničiti vseh pričakovanj, ker ga vozniki lahko 'preglasijo'.

Ste se že kdaj vprašali, kakšna je vedenjska razlika pri vožnji avtomobila med ljudmi, ki ob tem sedijo v starih avtomobilih in ljudmi, ki se naokoli prevažajo v modernih avtomobilih, otovorjenih 'do nezavesti' z razno elektronsko 'invalidsko opremo'? Ljudje v starih avtomobilih, ki nimajo vgrajenih kakšnih varnostnih 'Wunderwaffe' ('čudežno orožje') tehnologij (ABS, ASR (TCS), ESP, kamere, radarji, senzorji …), ki po mnenju marketinga seveda lahko poskrbijo, da boste na cesti ob vožnji z avtomobilom skoraj 'nesmrtni' (vsaj do 64 km/h v primeru čelnega trčenja …), vozijo bolj defenzivno, ker se zavedajo pravil fizike, medtem ko ljudje v modernih avtomobilih po zaslugi stalnega pranja možganov s strani marketinga mislijo, da dejansko lahko prelisičijo fizikalne zakone, posledično so ob vožnji avtomobila veliko bolj samozavestni in tudi bolj nagnjeni k ustvarjanju tveganih situacij za njih in za druge udeležence v prometu.

Napisano potrjuje tudi zadnja raziskava cenjenega ameriškega inštituta IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), kjer so tokrat spremljali kako vozniki uporabljajo sistem ACC (Adaptive Cruise Control, sistem za samodejno uravnavanje varnostne razdalje in vzdrževanje nastavljene potovalne hitrosti). Varnostne funkcije tega sistema so v teoriji zelo obetavne in smiselne, vendar praksa, ki jo je potrdilo 95 odstotkov (takšnih je samo 77 % izmed vseh vprašanih, ki vsakodnevno vozijo avtomobile brez vgrajenih ACC sistemov, odnosno jih ne uporabljajo) izmed vseh vprašanih severnoameriških voznikov, ki so sodelovali v tej raziskavi kaže, da vozniki ob nastavitvah delovanja sistema ACC načrtno določijo višjo konstantno potovalno hitrost kot jo dovoljujejo omejitve hitrosti na ameriških cestah. Glavna dolžnost sistema ACC je, da konstantno meri razdaljo med vami in vozilom, ki se nahaja pred vašim vozilom ter ob tem samodejno uravnava potovalno hitrost vašega vozila. Na ta način se lahko zaradi konstantnega prilagajanja primerne (glede na hitrost vozila) varnostne razdalje ustvari nekakšna 'Buffer' cona med vozili, ki se premikajo v isti smeri. Istočasno pa takšen sistem lahko samodejno sproži tudi postopek zaustavljanja vozila v sili, sploh takrat, ko prepozna možni scenarij trčenja. Ugotovili so tudi to, da ob tem v večini primerov, ko voznik namenoma 'povozi' tovarniško nastavljene ukaze sistema ACC, deluje tudi sistem za ohranjanje voznega pasu. Tudi v tem primeru se je pokazalo, da se ljudje, ki v vozilih nimajo vgrajenega tega sistema, na cesti obnašajo veliko bolj razumno in manj tvegano, kot tisti, ki verjamejo v marketinške pravljice …

Posledično v inštitutu IIHS pričakujejo, da bodo proizvajalci razvili takšno programsko opremo, ki bo v primeru sistema ACC onemogočila vozniško samovoljo ob delovanju takšnih sistemov. Med podobnimi sistemi, ki so v družbeni samozavesti prikazani kot prave ikone avtomobilske varnosti, pa velja izpostaviti čudežni sistem ESP, ki so ga pri znamki Mercedes-Benz pričeli množično vgrajevati predvsem zaradi ekonomske nuje (slaba konstrukcija podvozja prvotnega predstavnika razreda A jih je prisilila v razširitev obeh kolotekov, vgradnjo trše nastavljenega vzmetenja in seveda vgradnjo obligatoričnega (za prvotni A razred …) sistema ESP …), ne pa zaradi neverjetnih nemških skrbi za varnost potnikov v vozilih te znamke, ker se ljudje velikokrat preveč zanašajo na delovanje takšnega sistema, ob tem pa pozabijo, da so za njihovo varnost na cesti najbolj zaslužne odlične pnevmatike, ker vam sistem ESP v slučaju sile, ko boste na vozilu imeli nameščene slabe ali pa iztrošene pnevmatike, ne bo mogel prav dosti pomagati (enako velja tudi v primeru, če ob trčenju izgubite kakšno kolo …). Zato se pametni vozniki ob vožnji avtomobila z vgrajeno moderno asistenčno opremo še vedno najbolj in najraje zanašajo na svoje vozniške sposobnosti in zdrav, s poznavanjem fizikalnih zakonov podprt razum …