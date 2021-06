Vrnitev kultnega 3-kolesnika

Leta 2017 smo dobili moderno 'isetto' v obliki izdelka švicarske znamke MMS, kjer so takrat napovedali rojstvo modela microlino, sedaj se je na sceno vrnil še en kultni nemški 'pritlikavec' iz obdobja nemškega gospodarskega čudeža, vendar ga tokrat ne bodo izdelovali v Nemčiji.

Originalni messerschmitt KR („Kabinenroller“), ki je za časa proizvodnje (1952-1964) dobil kar nekaj zanimivih nemških ljudskih imen („Käseglocke“ (poveznik, odnosno pokrov za sir), „Mensch in Aspik“ (človek v žolci), „Schneewittchensarg“ (sneguljčina krsta) in „rollende Zigarre“ (potujoča cigara) je nastajal samo v Nemčiji (Regensburg), kjer so od skupno izdelanih 52.000 primerkov (približno) izdelali samo približno 27.000 primerkov različice KR-200 (191 cm3, 10,2 KM (7,5 kW), 90 km/h, nemška prodajna cena: 2.395 nemških mark) in še dodatnih 10.000 primerkov različice KR-175 (173 cm3, 9 KM (6,6 kW), 80 km/h, 2.100 nemških mark). Preostale tedanje kupce sta pritegnila modela kot sta FMR Tg500 in KR-201.

Za nastanek modernega 'Kabinenrollerja' je zaslužen predvsem nemški poslovnež Achim Adlfinger, ki je v španski Málagi pred časom ustanovil podjetje (JMA MESSERSCHMITT-Werke S.L.U.), kjer bodo novi nemški minimalistični 3-kolesnik tudi izdelovali, medtem ko je vloga konstruktorjev pripadla zaposlenim v nemškem podjetju MESSERSCHMITT-WERKE.DE. Reinkarnacija tega kultnega avtomobilčka je prinesla malenkostno spremenjeno zunanjo podobo ter tehnološko posodobitev, poleg tega pa tudi nekoliko nižjo maso (ob primerjavi z originalom) obeh novih različic (KR-202/KR-E5000). KR-202 se lahko pohvali z vgrajenim 125 kubičnim 1-valjnim bencinskim motorjem, ki lahko ob povezavi s samodejnim menjalnikom po potrebi mobilizira 5,4 kW (7,3 KM) pogonske moči in ga požene do največ 90 km/h.

Vgrajeni 6-litrski rezervoar za bencinsko gorivo naj bi temu izredno lahkemu (masa: 220 kg) 2-sedežnemu vozilu zagotovil približno 160 kilometrov avtonomije. Obstaja pa tudi striktno električno gnan model KR-E 5000 (masa: 195 kg), ki navzlic nekoliko šibkejšem pogonskem sklopu (5 kW (6,7 KM)) ni nič počasnejši, ima pa okrnjeno avtonomijo (približno 80 km) v primeru osnovno odmerjenega sklopa vgrajenih akumulatorjev s kapaciteto 1,4 kWh. Ob ne ravno poceni doplačilu (1.650 evrov) bo kupec električne različice deležen vgradnje bolj zmogljivega paketa akumulatorjev, vendar bo ob tem plačal tudi ceno v obliki dodatne mase, posledično bo takšen „Kabinenroller“ nekoliko manj živahen. V obeh primerih so Nemci za osnovo uporabili pocinkan nosilni okvir iz jekla v kombinaciji z aluminijem, medtem ko je karoserija izdelana iz steklenih vlaken in smole (fiberglas).

Vse skupaj pa ne bo ravno poceni, ker boste za bencinsko gnani model v Nemčiji lahko odšteli približno 13.000 evrov, še dražji (skoraj 16.000 evrov) bo električno gnani model. Poleg tega ob nakupu obeh modelov ne boste dobili serijsko nameščenega strešnega pokrova iz poliestra, tudi za to boste morali doplačati, ker v osnovi dobite samo 2-sedežni 'roadster'.