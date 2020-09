Vrnitev odpisanih

Iz Japonske prihaja zelo dobra novica za vse ljubitelje in prijatelje malega Suzukijevega terenskega vozila, ker so Japonci v teh dneh sporočili, da se sedaj s tem, zelo priljubljenim serijskim modelom (jimny), vračajo na evropsko tržišče.

Tako so se uresničile napovedi nekaterih poznavalcev, ki so že na začetku letošnjega leta napovedali možnost uradne spremembe namembnosti modela jimny, ker ta serijski model uradno ni več klasično terensko vozilo za delo, šport in prosti čas, namesto tega se je jimny prelevil v lahko 2-sedežno gospodarsko vozilo iz kategorije N1. Posledično bo jimny sedaj še bolj privlačen za vse tiste (kmetje, gozdarji, lovci, reševalci, vojska, policija …), ki pri svojem delu resnično potrebujejo lahko terensko prehodno vozilo s povečanim odmerkom praktičnosti, ker lahko v takšnega jimnyja, ki je brez zadnje sedežne klopi, stlačite še nekoliko več tovora (prtljažni volumen: 863 litrov). Ker takšen jimny seveda ni namenjen modnemu paradiranju po asfaltiranih mestnih avenijah, je obut v terensko orientirane pnevmatike (dimenzije: 195/80 R15) na trpežnih jeklenih platiščih. Vse ostalo ostaja povsem enako.

Zakaj so se Japonci odločili za ta korak, ki ga bodo verjetno posnemali tudi ostali proizvajalci podobnih vozil? Predvsem zaradi tega, ker so se na ta način izognili plačilu visokih kazni zaradi prevelike količine flotno ustvarjenih CO2 emisij pri izdelanih serijskih modelih, ki bodo veljavne s prvim januarjem leta 2021. Zato se sedaj večina proizvajalcev ukvarja s pospešeno hibridizacijo serijskih modelov. Pri znamki Suzuki so to že sprovedli pri nekaterih ostalih serijskih modelih, za model jimny pa hibridizacija očitno ni prišla v poštev. Po novem NEDC ciklu bo jimny 1.5 VVT ob vožnji ustvaril samo povprečnih 138 gramov CO2 emisij na vsak prevoženi kilometer. Ker znaša zakonsko predpisana meja za lahka tovorna vozila iz kategorije N1 147 gramov CO2 na vsak prevoženi kilometer, se bo prikupni jimny sedaj lahko vrnil na večino tržišč v Evropi.