Vzdrževanje električnih avtomobilov ni poceni

Splošno razširjeno mnenje glede striktno električno gnanih avtomobilov pravi, da so takšni avtomobili v pogledu vzdrževanja in servisiranja bolj prijazni do njihovih lastnikov, odnosno njihovih denarnic. Žal zadnje poročilo analitikov družbe We Predict ne podpira tega mnenja …

Analitiki podjetja We Predict so pred časom razvili novo analitično orodje v obliki računalniškega programa z imenom DeepviewTM True Cost, ki lahko ob pomoči njihove obširne baze podatkov (v njej so podatki o približno 1,6 milijona izvršenih servisnih nalogih in nalogih za popravila vozil, zato imajo Američani na razpolago podatke o približno 800.000 servisiranih avtomobilih (približno 306 serijskih modelov)), pokaže dejanske stroške servisiranja in popravljanja modernih avtomobilov.

Na splošno poročilo DeepviewTM True Cost ne kaže najlepše slike o modernih avtomobilih, ker pravi, da je v prvih treh mesecih od nakupa novega vozila s popravili takšnih vozil povezanih kar 77 odstotkov vseh obiskov pooblaščenih servisov, medtem ko je predpisanemu servisiranju vozil namenjeno samo 8 odstotkov takšnih obiskov. Žal ta ugotovitev podpira tezo, ki pravi, da so proizvajalci nekoč znali narediti avtomobile za večnost (lep primer tega so avtomobili, ki so v proizvodnji zdržali več kot 20 let …), medtem ko jih sedaj očitno izdelujejo samo še za 4-letna obdobja, do prihoda novega serijskega modela, ki v bistvu ni prav nič drugačen, odnosno ni rečeno, da je dejansko boljši od predhodnega modela.

Vse skupaj pa za seboj potegne prehiter razvoj avtomobilov in pomanjkljivo testiranje končnih produktov, ki se pri serijskih modelih nato odraža v obliki raznih otroških bolezni. Če se ob tem zavedate tudi dejstva, ki pravi, da ima večina današnjih proizvajalcev električnih avtomobilov premalo izkušenj s takšno pogonsko tehniko in vgrajenimi akumulatorji, potem vas ugotovitev poročila DeepviewTM True Cost, ki pravi, da je servisiranje (odnosno popravila) striktno električno gnanega avtomobila lahko občutno dražje kot podobna izvedena dela pri klasično gnanih vozilih, sploh ne sme presenetiti. Američani so ob tem razkrili tudi postavke (stroški obveznega vzdrževanja in nenačrtovanih popravil, vpoklici, plačila diagnostike in posodobitve programske opreme), ki so jih pripeljale do takšnih zaključkov.

Američani pravijo, da vas bo vaš novi električni avtomobil v prvih treh mesecih lastništva v pogledu servisnega vzdrževanja 'ožel' za približno 123 ameriških dolarjev. V enakem obdobju bo lastnik klasično gnanega avtomobila za enaka opravila odštel samo 53 (približno) ameriških dolarjev. Če cenejše je po prvih treh mesecih lastništvo hibridno gnanega avtomobila (46 ameriških dolarjev). Morda ima električni avtomobil res manj sestavnih delov, so pa zato posledično dražji. Po mnenju Američanov bo lastnik striktno električno gnanega avtomobila za nakup novih sestavnih delov v prvih treh mesecih od nakupa novega vozila zapravil povprečnih 65 ameriških dolarjev. V istem obdobju bo lastnik klasično gnanega avtomobila za nakup novih sestavnih delov odštel samo 28 ameriških dolarjev.

V temu pa je potrebno prišteti še dražje delovne ure osebja, ki servisira ali popravlja električne avtomobile. Zato bo lastnik električnega avtomobila ob tem zapravil povprečnih 58 ameriških dolarjev, medtem ko bo lastnik klasično gnanega avtomobila ob tem olajšan za 25 ameriških dolarjev. Poleg visokih stroškov vzdrževanj in popravil se morajo lastniki električnih avtomobilov sprijazniti tudi z veliko izgubo vrednosti električnih avtomobilov, ker je iz poročil lastnikov in prodajalcev rabljenih vozil v ZDA razvidno, da je kapaciteta vgrajenih akumulatorjev po določenem obdobju (od 8 do 10 let) že tako nizka, da takšnega avtomobila sploh ni mogoče prodati, zato končajo na odpadu …