Zavajajoča varnost asistenčnih sistemov

Iz Nemčije, kjer deluje tudi zavarovalnica DA Direkt Versicherung, prihaja nova študija, ki potrjuje ne ravno najboljše mnenje številnih nemških uporabnikov glede 'invalidske opreme' (razni asistenčni sistemi) v modernih avtomobilih, ki nam jo skuša prodati avtomobilski marketing v navezi z neresnimi novinarji.

Nemci so se proti koncu letošnjega oktobra lotili reprezentativne raziskave, v kateri je tokrat sodelovalo točno 2109 vprašanih odraslih Nemcev in Nemk. Ob tem so jih spraševali predvsem glede smiselnosti in zanesljivosti delovanja različnih asistenčnih sistemov, ki so po mnenju marketinga in neresnih novinarjev seveda nekaj najboljšega kar nas je sploh doletelo v naših življenjih ob vožnjah z avtomobili. V ozadju vsega tega pa seveda ne leži skrb proizvajalcev za kupce, temveč ekonomska računica, ker je vozilo z vgrajeno 'invalidsko opremo', ki jo dobro zbran in na vožnjo osredotočen voznik sploh ne potrebuje, lahko občutno dražje, s tem pa so občutno bolje napolnjene tudi blagajne proizvajalcev avtomobilov.

Sam se dostikrat nasmejim ob ideji, da mora biti vsak današnji avtomobil nujno opremljen s senzorji za merjenje tlaka v pnevmatikah in podobno bedarijo v obliki dežnega senzorja, ker se pač sam ne znam odločiti, kdaj je potrebno ob vožnji z avtomobilom v njegovo delovanje investirati tudi malo fizičnega in miselnega 'napora' (vklop ali pa izklop brisalcev ter nastavitev hitrosti njihovega delovanja …), da o tem, da so nekateri ljudje ob vožnji z avtomobilom očitno povsem brez občutkov, ker 'nujno' potrebujejo senzorje za merjenje tlaka v pnevmatikah, niti ne razmišljam. Če ob vožnji z avtomobilom niste sposobni ugotoviti, da imate na vozilu eno bolj prazno pnevmatiko, ker vas bo ob zaviranju pričelo vleči v levo ali pa desno stran (enako velja tudi za vožnjo v ravni smeri …), potem se zastavlja resno vprašanje, če ste dovolj mentalno zdravi, da sploh lahko vozite avtomobil …

Sedaj čakam samo še na pojav 'pametne žlice', ki bo uporabnika ob pomoči Wi-Fi povezave s pametnim telefonom obveščala o tem, kdaj je njegova žlica ob hranjenju prazna, odnosno 'nevarno' prenapolnjena in pa na aplikacijo, ki bo ljudi obveščala o tem, da je v življenju potrebno uporabljati pljuča, če pač že niso več sposobni uporabljati možganov, ker jim lahko proizvajalci avtomobilov ob pomoči neresnih novinarjev 'uvalijo' čisto vsako 'novotarijo', ne glede na smiselnost zadeve. Pa kakšna nesramno draga električno gnana (dviganje pokrova …) 'pametna WC školjka' s kamerami, ogrevanjem, masažno funkcijo in senzorji, ki uporabnika opozorijo, da bo ob 'bombardiranju' školjke z iztrebki zgrešil 'tarčo', bi bila seveda tudi zelo dobrodošla …

Z mojim razmišljanjem glede vgrajene 'invalidske opreme' (sistemi za samodejno parkiranje, aktivni ohranjevalniki hitrosti, sistemi za ohranjanje varnostne razdalje in voznega pasu ter sistemi za samodejno ustavljanje vozila …), ki so seveda 'nujno' potrebni (mnenje proizvajalcev) za vašo varnost (ljudje se pa kljub temu zaletavajo in ubijajo …) se očitno strinja tudi veliko vprašanih Nemcev in Nemk, ker je vsak drugi (51 %) vprašani ob tem izrazil resne pomisleke glede 100-odstotne zanesljivosti delovanja takšnih sistemov v nevarnih situacijah v javnem prometu, 37 odstotkov izmed vseh vprašanih pa je celo mnenja, da vgradnja takšnih 'invalidskih sistemov' ne dviguje nivoja varnosti, temveč jo celo poslabšuje, ker ponujajo voznikom lažni (varljiv) občutek varnosti. Posledično je šele vsak peti (22 %) izmed vseh vprašanih prepričan v popolnoma zanesljivo delovanje asistenčnih sistemov. Nekateri izmed takšnih naivnežev, ki so preveč verjeli v takšne marketinške pravljice, so svojo naivnost že plačali z življenji (primeri prometnih nesreč s 'samodejnimi' vozili znamke Tesla, sicer aktualnega šampiona v zavajanju kupcev …).

Večina (56 %) izmed vprašanih Nemcev in Nemk je celo prepričanih v to, da jim bo vgradnja takšnih sistemov v avtomobil prinesla samo dodatne težave z zanesljivostjo delovanja avtomobila, seveda v povezavi z visokimi stroški popravil. Samo 39 odstotkov izmed vseh vprašanih je mnenja, da lahko vgrajeni asistenčni sistemi dvignejo nivo varnosti, še manj (36 %) pa je takšnih, ki računajo na to, da bo zaradi vgrajenih asistenčnih sistemov manj prometnih nesreč. 26 odstotkov izmed vseh sodelujočih v tej raziskavi pa pravi, da z vgradnjo teh sistemov ne bomo dosegli nivoja povečane varnosti v javnem prometu. Polovica izmed vseh vprašanih je ob tem priznala, da tudi pod razno ne razmišljajo o temu, da bi kontrolo nad vozilom prepustili 'umetni pameti', ker dostikrat ni dorasla situaciji (na tem svetu obstaja toliko verjetnih in neverjetnih scenarijev nesreč, da je enostavno nemogoče predvideti vsak potek nesreče in temu primerno sprogramirati umetno pamet …).

Razmislite o vsemu temu, ko boste kupovali nov avtomobil in vam bo prodajalec sadil rože na temo asistenčnih sistemov. Vaša denarnica vam bo ob pametni odločitvi (ne potrebujem te krame …) neizmerno hvaležna …