Ameriški 'E-Oldtimer' išče kupca

Na Facebooku, kjer išče novega lastnika, se je v teh dneh pojavil bizarno oblikovan ameriški električni avtomobil iz poznih sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ki mu navzlic zvezdniški zasedbi njegovih botrov ni nikoli uspelo privabiti dovolj kupcev za njegovo preživetje.

V decembru leta 1967 so v severnoameriškem Englewoodu (Kolorado) ustanovili podjetje Unique Mobility Inc. (UQM Technologies), ki kot del danskega koncerna Danfoss obstaja še danes, vendar se takrat še niso ukvarjali z razvojem in izdelavo avtomobilov, namesto tega so pridno razvijali alternativne pogonske sklope za različna transportna sredstva. To se je spremenilo po nekaj naftnih krizah, ker so se Američani v drugi polovici sedemdesetih let prejšnjega stoletja ob podpori nekaterih zvezdniških imen (Ray A. Geddes, Lee Iacocca in Carroll Shelby) iz tedanje avtomobilske industrije pričeli ukvarjati z razvojem lastnega električnega avtomobila. Tako smo leta 1979 dobili bizarno oblikovan 2-vratni električni avtomobil, ki je do zaključka proizvodnje v letu 1983 privabil samo maloštevilne (naredili naj bi približno 50 takšnih '4-kolesnih spak' …) kupce z 'izbranim okusom', ki so najbrž cenili aerodinamiko tega bizarno oblikovanega kupeja, ker je bila dobra aerodinamika eden izmed ključnih kriterijev pri oblikovanju tega avtomobila.

Pestra pa je tudi paleta serijskih avtomobilov drugih znamk, ki so prispevali sestavne dele za tega 'električnega Frankensteina' s karoserijo iz poliestra. Vetrobransko steklo je prispeval chevrolet monza, zadnje kabinsko steklo so našli pri fordu z modelno oznako pinto, medtem ko je zadnji par luči prispeval buick skylark, najbolj pa je zanimiva izbira donatorja podvozja in menjalnika, ker so se Američani v tem pogledu odločili za vgradnjo komponent prvotnega Volkswagnovega golfa. Prva generacija modela golf je prispevala tudi 4-stopenjski ročni menjalnik, medtem ko predstavlja vgrajeni električni pogonski sklop z 22 kW (30 KM) pogonske moči skupno delo družb UQM Technologies in General Electric. Tako motoriziran electrek uncar EV je lahko 'drvel' z največ 121 km/h (navedba proizvajalca), vendar so redki lastniki tega avtomobila že kmalu ugotovili, da mu pri 105 km/h zmanjka sape. Je pa solidno pospeševal, ker je pospeševanje od 0-100 km/h lahko zaključil v približno 10. sekundah. Vgrajeni paket klasičnih svinčenih akumulatorjev v notranjosti 4-sedežne potniške kabine (akumulatorji so bili skriti pod centralnim (med sedeži) tunelom …) mu je lahko zagotovil približno 160 kilometrov akcijskega dosega, vendar ob predpostavki, da z njim niste vozili hitreje od 75 km/h.

Med ostalimi posebnostmi tega redkega avtomobila pa velja omeniti vgrajeno funkcijo rekuperacije električne energije med zaviranjem, posledično je electrek uncar EV eden izmed prvih električnih avtomobilov s to funkcijo, ki je danes nekaj povsem običajnega. Zanimiv je tudi pristop proizvajalca do zagotavljanja primernega ogrevanja potniške kabine, ker so za to v vozilo vgradili kar domači fen (sušilec za lase) znamke Gillette (model supermax pro 1400). Usodo tega modela pa ni zapečatilo samo bizarno oblikovanje, temveč tudi njegova prodajna cena, ker ste morali zanj odšteti nesramno visokih 25.000 ameriških dolarjev. Za ta denar ste si takrat v ZDA lahko kupili skoraj 9 novih osnovno motoriziranih in osnovno opremljenih golfov, ki jih je v ZDA krasila oznaka 'Rabbit'. Aktualni primerek modela electrek uncar EV, ki je naprodaj pri trgovcu v San Diegu, je občutno cenejši, ker je lahko vaš že za odštetih 6.000 ameriških dolarjev.