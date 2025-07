Denarnice ponovno v vlogi 'žvižgačev'

Leta 2000 ustanovljena zavarovalna hiša WarrantyWise je ena izmed številnih britanskih zavarovalnic, ki lastnikom avtomobilov omogoča sklenitev dodatnega zavarovanja (extended car warranty), povezanega z obrabo, posledično menjavo in splošno pokvarljivostjo sestavnih delov pri avtomobilih.

Njihova študija o pokvarljivosti in zanesljivosti avtomobilskih znamk prinaša nekoliko drugačne rezultate od tistih, ki smo jih vajeni pri raznih 'poljudno-znanstvenih' študijah tipa 'J.D. Power', ker si Britanci pri raziskavah pomagajo s hišno, zelo obširno (približno 131.000 sklenjenih zavarovalnih pogodb) bazo podatkov o pokvarljivosti avtomobilov v starosti do desetih let. Na podlagi teh izsledkov vedno spregovorijo samo 'denarnice' lastnikov, ki se ob tem v bistvu spremenijo v 'žvižgače'. S tem Britanci izničijo vpliv (morebitno laganje …) človeškega faktorja, ker ljudje pri podobnih raziskavah na vprašanja o zanesljivosti avtomobilov ne odgovorijo vedno po pravici … predvsem zaradi tega, ker ne želijo pljuvati v lastno skledo (varovanje lastnega ugleda in ugleda avtomobilske znamke), čeprav si njihova 'skleda', odnosno njihov 'štirikolesni objekt poželenja', v resnici morda zasluži kakšen dober pljunek …

Tokratna študija se ukvarja samo z zanesljivostjo v Veliki Britaniji izredno priljubljenih 'superminijev' (evropski B segment), ker gre za avtomobile, ki so trenutno 'vroča roba' na britanskem tržišču rabljenih vozil. Predvsem zaradi tega, ker se večina britanskih kupcev takšnih rabljenih avtomobilov, ki seveda ne kupujejo avtomobilov na 'tekoči meter' (to počnemo predvsem na Balkanu in podobno 'nerazvitih' (v pogledu avtomobilistične kulture …) regijah), zaveda starodavne modrosti (majhen avto, majhni stroški …) in tudi dejstva, ki pravi, da kar v avtomobil ni vgrajeno, se ne more pokvariti. In ravno to je ena izmed glavnih prednosti majhnih avtomobilov, ker še niso 'do nezavesti' otovorjeni z različno IT kramo, posledično so lahko veliko bolj zanesljivi sopotniki kot pa občutno večje in težje in dejansko že 'do nezavesti' otovorjene '4-kolesne krave' (vse kar je daljše od 4,5 metra …). Seveda ob povezavi z majhnimi in posledično varčnimi pogonskimi sklopi, ki ob morebitnih popravilih in vzdrževanju od lastnikov ne zahtevajo najema 'hipoteke'.

Tudi tokrat se je pokazalo, da najbolj zanesljive avtomobile izdelujejo Japonci in Južnokorejci, zelo dobro so se odrezale tudi nekatere francoske znamke, medtem ko je prvi predstavnik (mini cooper) na Balkanu izredno čislanih nemških znamk pristal šele na 9. mestu, ki si ga deli z modelom znamke Hyundai (i20). Zanimivo je tudi to, da se je na 6. mestu te lestvice tokrat znašel tudi mali ford KA, ki v bistvu ni nič drugega kot v Nemca zakamufliran fiat 500, ki je drugače šele na 17. mestu najbolj zanesljivih modelov iz 'supermini' kategorije. Še bolj pa je za morebitne kupce 'superminijev' zanimiva razširjena tabela najbolj zanesljivih predstavnikov te kategorije, kjer so opisane tudi najbolj pogoste težave vsakega modela.

Znamka in model / najbolj pogoste napake pri delovanju / 'Reliability Index Score' (100 v idealnem primeru)

1. Suzuki swift / pogonski motor / 89

2. Toyota aygo / sklopka / 89

3. KIA picanto / električni sistem / 87

4. Citroen C1 / električni sistem / 83

5. Peugeot 108 / električni sistem / 80

6. Renault clio / električni sistem / 79

7. Ford KA / električni sistem / 79

8. Hyundai i10 / pogonski motor / 78

9. Dacia sandero / električni sistem / 78

10. Mini cooper / električni sistem / 76

11. Hyundai i20 / sklopka / 76

12. Mini one / pogonski motor / 75

13. Nissan note / vzmetenje / 74

14. Ford fiesta ST / pogonski motor / 73

15. Ford fiesta / pogonski motor / 73

16. Volkswagen polo / električni sistem / 73

17. FIAT 500 / električni sistem / 73

18. Opel adam / električni sistem / 72

19. Opel corsa / pogonski motor / 72

20 Audi A1 / vzmetenje / 71

21. Nissan micra / električni sistem / 71

22. Mini cooper S / električni sistem / 69

23. Peugeot 208 / pogonski motor / 69

24. Abarth 595 / prekoračene emisije / 60

25. Citroen DS3 / hladilni sistem / 32

26. DS3 / vzmetenje / 23