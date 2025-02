Grdi raček se je spremenil v laboda

V lanskem septembru so Francozi v Parizu pokazali vizualno osveženega Citroënovega novodobnega amija, že proti koncu lanskega oktobra pa so obiskovalci bolonjskega sejma 'Auto e Moto d’Epoca' lahko spoznali dejansko simpatičnega in po mnenju mnogih najbolj 'cool' amija, ki nastaja v obratu italijanske karoserijske delavnice Caselani Carrosserie.

Do sedaj smo v modelni paleti znamke Caselani poznali predvsem vizualno modificirane predstavnike lahkih gospodarskih vozil (modeli TYPE H (modificirani jumper), TYPE HG (modificirani jumpy) in FOURGONNETTE (modificirani berlingo)), ki nastajajo z uradnim blagoslovom znamke Citroën. Sedaj so Italijani predstavili še podobno vizualno modificirano verzijo Citroënovega amija, ki je v Italiji že na voljo kupcem. Tudi tokrat se Italijani ob pomoči glavnega hišnega oblikovalca (David Obendorfer) njihovih modelov niso mogli izogniti oblikovalskim smernicam, ki jih je že leta 1947 vpeljal legendarni Citroënov 'pujs' (tip H / 1947-1981), dokončno 'retro' podobo njihovega amija pa so potrdili uradni oblikovalci znamke Citroën. Italijani ob modifikaciji ne spreminjajo tehničnih postavk, ker so osredotočeni samo na vizualne spremembe.

Zgodba o nastanku novega modela znamke Caselani je podobna zgodbam o nastanku nekaterih drugih avtomobilov, ker Italijani v tem primeru sploh niso razmišljali o serijski proizvodnji, temveč so želeli ustvariti vozni unikat, ki bi ga lahko vsakodnevno uporabljal Fabrizio Caselani (ustanovitelj znamke Caselani), vendar je mali mestni citroën s svojo 'retro' obliko očitno navdušil potencialne kupce, zato so se odločili za zagon serijske proizvodnje tega striktno električno gnanega avtomobilčka iz kategorije 'težkih štirikolesnikov', ki ga je z opravljenim izpitom AM kategorije možno voziti že s 15. leti (v Sloveniji). Kupec si lahko ob tem omisli nakup novega vozila (v Italiji boste zanj odšteli 13.900 evrov brez subvencije) ali pa se odloči za nakup enega izmed treh možnih kit kompletov karoserijskih oplat iz poliestra. V Italiji bo kupec za najcenejši možni kit komplet odštel približno 4.200 evrov (cena z DDV), za najdražjega, ki vključuje tudi pomično streho, pa zahtevajo skoraj 6.000 evrov.