Indijec v Parizu

V letošnjem juniju smo dobili prve informacije o novem električnem avtomobilu znamke Citroën, ki se v teh dneh prvič predstavlja evropski javnosti. Z novim modelom ë-C3 pri znamki Citroën ne odkrivajo tople vode, temveč posnemajo Renaultov 'recept' z imenom dacia spring.

Pri znamki Citroën so ob tem izkoristili prednosti, ki jih ponuja proizvodnja avtomobilov izven Evrope, kjer kupcem, ki niso tako razvajeni kot Evropejci, ponujajo tehnološko manj napredne in s 'komfortno kramo' manj 'otovorjene' avtomobile, seveda ob povezavi z občutno nižjimi prodajnimi cenami avtomobilov. Tako smo Evropejci dobili v Evropejca preoblečeno indijsko različico modela C3 (dolžina: 3981 mm, širina z ogledali: 1733 mm, višina s strešnimi sanmi: 1604 mm, medosna razdalja: 2540 mm, osnovna prostornina prtljažnika: 315 litrov, neto masa: od 1302 do 1316 kg (odvisno od opreme ...)), ki je nekoliko manjša od običajne evropske različice tega modela, proizvodnja modela ë-C3, ki je malenkostno večji (dolžina: 401 cm, širina: 176 cm) od indijskega sorodnika pa bo potekala na Slovaškem.

Tehnično gledano novi ë-C3 ni sorodnik aktualnih električno gnanih, podobno velikih avtomobilov koncerna Stellantis, ki so zasnovani na platformi STLA, ker je ë-C3 zasnovan na cenejši SCP platformi za afriško, južnoameriško in indijsko tržišče, ki predstavlja nadaljnjo evolucijsko stopnjo platforme CMP. Posledično se novi kompaktni 'električar' znamke Citroën ne bo mogel pohvaliti z ogromno pogonsko močjo, ker bo za samodejno premikanje tega simpatično odmerjenega vozila poskrbel vgrajeni električni pogonski sklop s 83 kW (113 KM) pogonske moči. Novi ë-C3 bo lahko solidno pospeševal (0-100 km/h: 11 sekund), na avtocestah pa bo bolj kratke sape, ker znaša njegova končna hitrost samo 135 km/h. Vgrajeni sklop LFP akumulatorjev s kapaciteto 44 kWh (osnovna konfiguracija) naj bi mu zagotovil do največ 320 kilometrov akcijskega dosega. Med zanimivimi karakteristikami novega kompaktnega SUV modela znamke Citroën pa omenjajo tudi soliden razmak med karoserijo in vozno podlago, ki znaša 163 milimetrov. Podobna kot pri indijskem vzorniku bo tudi prostornina prtljažnika (310 litrov).

Oblikovno gledano je novi ë-C3 podoben indijskemu originalu, vendar se ponaša s preoblikovanim prednjim in zadnjim delom karoserije, povečano količino komfortne in varnostne opreme, drugačna je tudi podoba armaturne plošče in pa velikost nameščenih koles. V osnovi je evropski ë-C3 postavljen na 16-palčna kolesa, ki jih bodo ob doplačilu zamenjali s kompletom 17-palčnih koles. Po do sedaj znanih informacijah bo nemški kupec za takšno vozilo odštel najmanj 23.300 evrov (prodajna cena brez subvencije), zato v primeru tega avtomobila ne moremo govoriti o električnem vozilu, ki bo dejansko dostopno množicam, sploh če ob tem vemo, da je indijski ë-C3 kupcem v Indiji na voljo že za 13.000 evrov, odnosno 15.000 evrov v primeru bolje opremljene različice. Dokler na evropskem tržišču ne bo električnih avtomobilov s takšnimi in podobnimi prodajnimi cenami (recimo 15.000 evrov za tako velik avtomobil), lahko proizvajalci takšnih avtomobilov samo sanjajo o razmahu električne mobilnosti, ker si bodo ljudje za ta denar raje kupili majhen fosilno gnan avtomobil.