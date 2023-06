Novi električar za 25.000 evrov

V letošnjem oktobru se bo v Evropi pojavil nov striktno električno gnani izdelek znamke Citroën, ki predstavlja Stellantisov odgovor na nedavno napoved novega 'ljudskega' električnega volkswagna s prodajno ceno v območju 25.000 evrov.

Pri znamki Citroën so ob tem izkoristili prednosti, ki jih ponuja proizvodnja avtomobilov izven Evrope, kjer kupcem, ki niso tako razvajeni kot Evropejci, ponujajo tehnološko manj napredne in s 'komfortno kramo' manj 'otovorjene' avtomobile, seveda ob povezavi z občutno nižjimi prodajnimi cenami avtomobilov. Tako bomo Evropejci v letošnji jeseni dobili indijsko različico modela C3 (dolžina: 3981 mm, širina z ogledali: 1733 mm, višina s strešnimi sanmi: 1604 mm, medosna razdalja: 2540 mm, osnovna prostornina prtljažnika: 315 litrov, neto masa: od 1302 do 1316 kg (odvisno od opreme ...)), ki je nekoliko manjša od evropske različice (dolžina: 3996 mm, širina: 1749 mm, višina: 1474 mm, medosna razdalja: 2539 mm, osnovna prostornina prtljažnika: 300 litrov, neto masa: od 1055 do 1165 kg (odvisno od opreme in pogonskega sklopa …)) tega modela, proizvodnja evropske različice pa bo potekala na Slovaškem.

Tehnično gledano novi ë-C3 ni sorodnik aktualnih električno gnanih, podobno velikih avtomobilov koncerna Stellantis, ki so zasnovani na platformi STLA, ker je ë-C3 zasnovan na cenejši SCP platformi za afriško, južnoameriško in indijsko tržišče, ki predstavlja nadaljnjo evolucijsko stopnjo platforme CMP. Posledično se novi kompaktni 'električar' ne bo mogel pohvaliti z veliko pogonsko močjo, skromne pa bodo tudi zmogljivosti (razen pospeševanja …), ker bo za samodejno premikanje tega vozila poskrbel vgrajeni električni pogonski sklop s samo 42 kW (57 KM) pogonske moči, ki pa lahko mobilizira solidno zalogo motornega navora (143 Nm). Novi ë-C3 bo lahko odlično pospeševal (0-100 km/h: 6,8 sekunde), na avtocestah pa bo bolj kratke sape, ker znaša njegova končna hitrost samo 107 km/h. Vgrajeni sklop LFP akumulatorjev s kapaciteto 29,2 kWh (osnovna konfiguracija) naj bi mu zagotovil do največ 320 kilometrov akcijskega dosega.

Najbolj zanimiva pri tem avtomobilu je njegova indijska prodajna cena. Po navedbi iz nemških medijev lahko indijski kupec za osnovno konfiguriran ë-C3 trenutno odšteje približno 13.000 evrov, odnosno približno 15.000 evrov ob povezavi z nekaj več opreme. V Evropi bo isti avtomobil na voljo za približno 25.000 evrov. Očitno smo ljudje v Evropi res 'ovce', ker nas lahko avtomobilska industrija 'dobro ostriže' in ob tem še mastno zasluži …