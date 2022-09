Madžarsko-italijanski lepotni poseg

V letošnjem avgustu smo lahko prvič občudovali Citroënov model berlingo z zelo spremenjeno zunanjo podobo, ki predstavlja posledico izvedenega madžarsko-italijanskega lepotnega posega. Sedaj so Italijani sporočili, da so nad njihovim 'retro' modelom navdušeni tudi pri znamki Citroën.

Pri uradnih nemških koncesionarjih znamke Citroën boste od 1. oktobra leta 2022 lahko naročili tudi posebnega berlinga z obilo karakterja (oblikovna prenova, odnosno 'postaranje' oblike z vgradnjo novih karoserijskih delov iz poliestra), ki nastaja v obratu italijanskega podjetja Carrosserie Caselani, kjer so nas že pred časom osrečili s podobno vizualno predelavo dveh aktualnih Citroënovih lahkih gospodarskih vozil (jumper in jumpy). Očitno se zadeva obnese, ker so se Italijani ob sodelovanju z njihovim hišnim oblikovalcem (Madžar David Obendorfer) nato lotili še aktualnega berlinga in ga spremenili v verodostojnega (vsaj v pogledu oblikovanja) naslednika legendarnega poltovornega (furgon) 'spačka, ki so Francozi prvič predstavili že davnega leta 1951 v različicah AU (1951-1954) in AZU (1954-1958), kasneje (leta 1966) so predstavili še različico 2CV 'Camionette' (potniška različica z dodanimi štirimi stranskimi okni …). Nato sta sledili še dve seriji (1970-1975 in 1975-1978) različice 2CV 'Fourgonnette' z dodatno oznako AK400. Takšen poltovorni 'spaček' je nastal v približno 1,2 milijona primerkih.

David Obendorfer je ob tem pojasnil, da s takšno oblikovno prenovo modela berlingo ni želel kopirati originalne oblike poltovornega 'spačka', ker je to skoraj neizvedljivo (predvsem zaradi povsem drugačnih karoserijskih mer obeh vozil in drugačne zasnove modela berlingo …). Namesto tega je poskrbel, da je šarm prvotnega poltovornega 'spačka' viden tudi pri avtomobilu iz 21. stoletja. To je dosegel predvsem z odločnim preoblikovanjem prednjega dela aktualnega berlinga, spomin na legendarnega furgonskega 'spačka' pa obuja tudi intenzivna uporaba sestavnih karoserijskih delov, ki posnemajo izgled valovite pločevine. Vse skupaj pa zaokroži še rahla predelava zadka, z drugače oblikovanimi lučmi ter drugače oblikovanimi krilnimi vrati. Medtem ko pri znamki Citroën pridno krčijo nabor možnih različic modela berlingo, si bodo kupci Caselanijevega berlinga poleg električno gnane različice lahko omislili tudi bencinsko in dizelsko gnanega berlinga ob povezavi s tremi različnimi tipi karoserij (FOURGONNETTE PANEL VAN, FOURGONNETTE CREW CAB VAN in FOURGONNETTE PASSENGER VAN).