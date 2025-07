Strokovnjaki nemškega avtomobilskega kluba ADAC so se tokrat lotili raziskave glede tega koliko električne energije je po njihovem mnenju dejansko izgubljene ob vsakem priklopu električnega avtomobila na hitro DC polnilnico.

Izgube električne energije ob priklopu električnega avtomobila na hitro DC (enosmerni tok) polnilnico niso zastrašujoče, so pa močno odvisne od termičnega počutja vgrajenih električnih akumulatorjev ter temperatur ozračja med polnjenjem vozila z 'električnim sokom'. Tako so pokazali izsledki tega testa, ki so ga Nemci izvajali ob upoštevanju različnih scenarijev (polnjenje z, odnosno brez predpriprave baterije pri različnih temperaturah ozračja ob vožnji in v mirujočem stanju) ob pomoči štirih testnih kandidatov (tesla model Y, VW ID.3, hyundai ioniq 6 in renault mégane).

Nemci pravijo, da so izgube električne energije ob priklopu električnega avtomobila na hitro polnilnico celo manjše od izgub, ki jih boste utrpeli ob priklopih avtomobila na vašo domačo polnilnico, vse skupaj pa je močno odvisno od idealnega 'temperaturnega okna', ki je potrebno za to, da polnilne postaje in akumulatorji doživijo največji 'izplen' električne energije. Če boste pred polnjenjem poskrbeli za primerno temperaturo vgrajenih električnih akumulatorjev, vam bo takšno ravnanje znižalo izgube ob pretoku električne energije za 4 odstotke. V primeru, ko se ne želite držati tega scenarija in imate ob tem še smolo (0 stopinj Celzija) glede primernih temperatur ozračja, vam bodo izgube električne energije narastle v območju od 6 do 10 odstotkov. Povedano drugače, ob polnjenju boste preplačali 10 odstotkov prejete električne energije.

Nemci ob tem svetujejo potrošnikom, da je v primerih, ko poskrbijo za predpripravo akumulatorjev na polnjenje, najpametneje, da takrat skušajo napolniti akumulatorje 'do vrha', od proizvajalcev avtomobilov pa pričakujejo, da kupcem njihovih električnih avtomobilov pojasnijo, da polnjenje električnih vozil s seboj prinaša tudi določena 'varnostna tveganja' (dodatna izsušitev njihovih denarnic …), medtem ko lastnikom električnih vozil svetujejo naj pred polnjenjem vozil z 'električnim sokom' tarife polnjenj. Po njihovem naj v primerih, ko je ob obisku AC polnilnic kilovatna ura cenejša, raje polnijo vozila ob uporabi počasnejšega, vendar cenejšega izmeničnega toka (AC).