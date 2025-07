2. 7. 2025 - Strokovnjaki nemškega kluba ADAC so se pred časom lotili izvedbe nenavadnega eksperimenta, ki so ga izvedli prvič v zgodovini kluba ADAC, ker so želeli izvedeti kaj se zgodi, ko se avtomobil spremeni v 'podmornico' …

Ob gledanju prizorov iz različnih akcijskih filmov, kjer glavni protagonisti z vozilom zapeljejo v reko, jezero ali morje, dobi človek občutek, da je potopitev avtomobila in reševanje potnikov iz potopljenega vozila 'mala malica', ker se filmski igralci v interesu nadaljevanja njihove filmske zgodbe po navadi z lahkoto rešijo iz takšnih situacij. V resnici pa imate v takšnih slučajih na voljo samo približno tri minute časa, ki odločajo glede tega ali boste potopitev avtomobila tudi preživeli. To je glavna ugotovitev tega nenavadnega testa, ki so ga Nemci izvedli na območju nekega nemškega tankovskega poligona ob uporabi dveh različnih avtomobilov (klasično gnan seat exeo (v seata zakamufliran audi A4 …) in električno gnani citroën e-C4).

Zakaj so se Nemci sploh lotili tega testa? Predvsem zaradi splošno znane 'otovorjenosti' modernih vozil z različno 'kramo', ki v večini primerov deluje na elektriko, poleg tega jih je zanimalo tudi splošno obnašanje avtomobilov ob takšnih razmerah. V te, večkrat izvedene potope obeh vozil so Nemci namestili tudi 'testno lutko' v obliki posebej izurjenega potapljača, ki je moral ob potopih preizkusiti različne scenarije možnih rešitev iz vozila. Na koncu so Nemci ugotovili, da je edina smiselna rešitev iz potopljenega vozila povezana z odprtjem (seveda samo v slučajih, ko ob 'kopanju z vozilom' niste poškodovani, ste še pri zavesti in električni sistem vašega avtomobila še deluje …) ali razbitjem bočnih kabinskih stekel (če ste lastnik vozila s pomičnim strešnim oknom, lahko morda uporabite tudi to opcijo …), vendar morate imeti v tem slučaju pri roki tudi primerno orodje.

V zelo hudi nevarnosti pa se ob potopu vozil lahko znajdejo lastniki prestižnih vozil z dvojno zasteklitvijo kabinskih stekel (v tem primeru so na kabinskih steklih vidne kratice 'XI' …), sploh v primerih, ko ob pomoči elektrike ni več možno odpreti bočnih kabinskih stekel, ker jih ne morete razbiti, posledično se pretirana skrb lastnikov takšnih avtomobilov za njihovo lastno varnost v teh primerih lahko spremeni v smrtno past (včasih je manj res lahko več …). V tem primeru bodo morali potniki v takšnem potopljenem vozilu pokazati veliko iznajdljivosti in tudi vzdržljivosti, ker bo pobeg iz vozila (na voljo boste imeli samo nekaj minut …) z dvojno zasteklitvijo možen samo skozi zadnje kabinsko okno (po navadi ni dvojno zastekljeno), seveda ob predpostavki, da v vodo niste zapeljali z dobro ali pa celo s polno naloženim avtomobilom, ker vam bo vsebina, ki jo prevažate v zadku avtomobila blokirala pot do zadnjega okna …

Kako pa je s scenarijem odpiranja bočnih vrat? V filmskih prizorih to ne predstavlja kakšne posebne težave, zato pač obstajajo filmski triki. V realnosti pa je odpiranje bočnih vrat v potopljenem avtomobilu skoraj nemogoče izvesti, ker za to potrebujete ogromno silo. Dobra novica glede potopljenih avtomobilov je povezana z nepropustnostjo večine vgrajenih električnih komponent, ker so Nemci ob večkratni potopitvi obeh avtomobilov ugotovili, da stik vode z električnimi komponentami obeh testnih avtomobilov ne predstavlja nevarnosti za potnike, v primeru potopljenega citroëna e-C4 so elektronske komponente ob prvi potopitvi vozila še vedno delovale, čeprav sta bila ob avtomobila po izvedenem ciklu potopitev nevozna. Nasvet strokovnjakov kluba ADAC glede reševanja potnikov iz takšnih situacij je enostaven …

Najpomembnejše ob 'izletu' z avtomobilom v vodo je, da ohranite mirno kri in takoj po pristanku v vodo poskrbite za čim hitrejše odprtje bočnih kabinskih stekel, pametni ljudje pa bodo poskrbeli, da se v notranjosti potniške kabine na lahko dostopnih mestih nahaja tudi rezilo za morebitno potrebni razrez varnostnih pasov in pa 'kladivo', odnosno uporaben predmet za razbitje kabinskih stekel. Poleg tega so Nemci pripravili tudi nasvet za proizvajalce avtomobilov, ki bi morali po njihovem mnenju v vozila pričeti vgrajevati sisteme, ki zaznajo padec vozila v vodo in ob tem sprožijo samodejno spuščanje kabinskih stekel.