Koliko akcijskega dosega dobite za odšteti denar?

V teh dneh so Nemci (avtomobilski klub ADAC) predstavili izsledke njihove zadnje 'Preis-Reichweiten-Verhältnis' študije, ker jih je tokrat zanimalo koliko akcijskega dosega dobijo kupci striktno električno gnanih avtomobilov za odšteti denar ob nakupu takšnih vozil?

Akcijski radij (dolžina prevožene poti s samo enim polnjenjem akumulatorjev) ostaja najvažnejša postavka ob nakupu novega električnega avtomobila, vsaj za večino kupcev takšnih avtomobilov. Zato so se v nemškem avtomobilskem klubu ADAC tokrat lotili obširne analize razmerja med plačanim in dobljenim, ki je zajela približno 480 striktno električno gnanih avtomobilov različnih proizvajalcev. Študija je pokazala, da so najbolj ugodnega razmerja med plačanim in številom prevoženih kilometrov deležni predvsem kupci majhnih (evropski A segment) in kompaktnih (evropski B segment) električnih avtomobilov, čeprav ob tem seveda obstajajo tudi izjeme. Lep primer tega je Teslin srednjerazredni (evropski D segment) model 3 RWD 'Long Range' z nemško maloprodajno ceno v območju 45.000 evrov, ki vam po navedbi proizvajalca lahko zagotovi 702 WLTP kilometrov akcijskega dosega. Po nemškem izračunu vas bo vožnja s tem avtomobilom olajšala samo za 64 evrov na vsak prevoženi kilometer. Tako poceni vožnje vam ob povezavi z velikostjo, maso in razpoložljivo pogonsko močjo vozila ne more zagotoviti noben drug proizvajalec striktno električno gnanih avtomobilov.

Na povsem nasprotni strani pa lahko najdete striktno električno gnane avtomobile kot je Lotusov model evija. Za ta resnično že prav nesramno drag avtomobil mora kupec v Nemčiji ob nakupu odšteti dobra dva milijona evrov, in to za avtomobil, ki se lahko 'pohvali' s 345 WLTP kilometri akcijskega dosega! Posledično bo lastnik tega vozila za vsak prevožen kilometer plačal že prav neverjetnih 5.829 evrov. Na splošno pa velja, da so velika in posledično tudi zelo težka električna vozila zelo nagnjena k temu, da na vsakem prevoženem kilometru dobro opustošijo denarnice njihovih lastnikov, ker to ne velja samo za prestižne 4-kolesnike, temveč tudi za potniške kombije kot so na primer izdelki znamk Ford, Mercedes-Benz in Volkswagen.

20 lastnikom najbolj neprijaznih vozil

Znamka in model / nemška prodajna cena v evrih / WLTP akcijski radij v km. / odšteti evri na prevoženi km.

Lotus evija / dobra dva milijona / 345 / 5.829

Rolls-Royce sceptre / 389.000 / 530 / 734

Maserati grancabrio folgore aut. / 207.154 / 455 / 455

Maserati granturismo folgore aut. / 198.654 / 455 / 437

Mercedes-Benz G 580 EQ SW L / 142.622 / 468 / 305

Maserati grecale folgore aut. / 111.422 / 501 / 222

Ford e-tourneo custom 340 L1 BEV / 66.819 / 306 / 218

Audi S e-tron GT quattro / 126.000 / 605 / 208

Volkswagen T7 e-caravelle 'kurz' / 66.271 / 322 / 205

NIO EL8 'Long Range' / 103.900 / 510 / 204

Tesla model X / 114.990 / 576 / 200

Maxus T90 EV / 65.438 / 330 / 198

BMW i7 eDrive50 / 115.700 / 610 / 189

NIO EL7 'Long Range' / 94.900 / 501 / 189

Lotus emeya 600 / 107.990 / 580 / 186

Lotus eletre 600 / 99.990 / 570 / 175

Maxus eTERRON 9 4WD / 74.958 / 430 / 174

Tesla model S / 109.990 / 634 / 173

Mercedes-Benz EQV 300 L (90 kWh) / 63.209 / 365 / 173

Hongqi E-HS9 AWD / 79.995 / 465 / 172

20 lastnikom najbolj prijaznih vozil

Znamka in model / nemška prodajna cena v evrih / WLTP akcijski radij v km. / odšteti evri na prevoženi km.

Tesla model 3 RWD 'Long Range' / 44.990 / 702 / 64

KIA EV3 (81,4 kWh) / 41.390 / 605 / 68

Hyundai inster (49 kWh) / 25.400 / 370 / 69

Mercedes-Benz CLA 250+ EQ / 55.859 / 791 / 71

Leapmotor T03 / 18.900 / 265 / 71

Citroën ë-C3 / 23.300 / 326 / 71

Opel corsa electric (54 kWh) / 31.490 / 429 / 73

Dacia spring electric 45 / 16.900 / 225 / 75

Peugeot e-3008 230 'Long Range' / 52.750 / 698 / 76

Škoda elroq 85 / 43.900 / 580 / 76

Mini cooper SE / 30.700 / 402 / 76

BYD dolphin / 32.990 / 427 / 77

Volkswagen ID.3 GTX / 47.225 / 606 / 78

FIAT grande panda electric / 24.990 / 320 / 78

Mini countryman E / 36.800 / 462 / 80

Hyundai kona elektro (65,4 kWh) / 40.990 / 514 / 80

Polestar 2 'Long Range Single Motor' (82 kWh) / 52.690 / 659 / 80

Renault scénic E-Tech electric 220 'Long Range' / 47.900 / 598 / 80

Tesla model Y 'Maximum Range' / 49.990 / 622 / 80

Lynk & Co 02 / 35.995 / 445 / 81