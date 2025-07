Kruta realnost za lastnike nekaterih električnih avtomobilov

Ste modno osveščeni in imate ob tem še preveč denarja? Potem si lahko z lahkoto omislite nakup kakšnega ogromnega električnega avtomobila, ki bo že v roku 18. mesecev vreden samo še polovico odštetega denarja … Novinarji nemškega spletnega portala FOCUS Online so v teh dneh predstavili nekaj primerov odločnega razvrednotenja nekaterih 'sanjskih' električnih avtomobilov, ki jih večina Evropejcev in Evropejk, ki morajo z njihovim denarjem ravnati zelo razumno, ne bi nikoli kupila, ker izgubljajo vrednost v rekordnem tempu. Poglejmo nekaj primerov.

Pri enem izmed nemških trgovcev z avtomobili se trenutno nahaja črno obarvani porsche taycan, ki so ga v obratih znamke Porsche izdelali v lanskem juliju. V tem primeru govorimo o že posodobljeni različici tega modela s 320 kW (435 KM) pogonske moči in posodobljenim programom polnjenja z električno energijo. Za odštetih 86.000 evrov vam bo trgovec ponudil vozilo, ki ima za seboj samo približno 12.000 prevoženih kilometrov, prvi lastnik je moral zanj odšteti več kot 120.000 evrov. V samo enem letu je takšen taycan izgubil približno 30 odstotkov svoje vrednosti. Še več denarja je izgubil nam neznani nemški prvi lastnik Porschejevega modela taycan v različici '4S Cross Turismo'. Približno eno leto star primerek s pogonskim sklopom, ki lahko razvije 440 kW (598 KM) pogonske moči, ima samo 25 prevoženih kilometrov. Trgovec iz severne Nemčije pričakuje, da mu boste za ta avtomobil nakazali 99.800 evrov, medtem ko je prvi lastnik zanj odštel več kot 160.000 evrov. Se pravi, da je ta avtomobil po samo 25. prevoženih kilometrih izgubil približno 40 odstotkov vrednosti, po letu in pol lastništva pa že lahko govorimo o približno 50 odstotni izgubi vrednosti.

Recept za masivno izgubo vrednosti pri električnih avtomobilih je enostaven, kupiti morate čim večjo '4-kolesno kravo', ki je nadpovprečno dobro založena z 'IT kramo' in ostalimi 'nebódigatréba' pritiklinami, ki jih pri vožnji avtomobila ne potrebuje nihče, ki je dejansko osredotočen na vožnjo … Lep dokaz tega je BMW i7 v različici xDrive M70, ki ga prodaja trgovec iz okolice Berlina. Za samodejno premikanje te eno leto stare 'bavarske palače je na kolesih' je zadolžen pogonski sklop s 485 kW (659 KM) pogonske moči. Za takšno 'galejo' boste morali trgovcu nakazati 119.999 evrov, prvi lastnik je za to vozilo, ki ima trenutno prevoženih samo približno 9.000 kilometrov, leta 2024 odštel spoštljivih 203.000 evrov. Takšno luknjo v denarnici zna lastniku po približno 15. mesecih druženja pričarati tudi rabljen mercedes-benz EQS 450+ (265 kW / 360 KM) s približno 10.000 prevoženimi kilometri. Za novo vozilo je lastnik lani odštel 135.380 evrov, sedaj je naprodaj za 'skromnih' 76.000 evrov. V obeh primerih znaša izguba vrednosti približno 45 odstotkov. Ljudje, ki si iz različnih razlogov ne morejo privoščiti tako velike izgube vrednosti v tako kratkem času, si raje omislijo nakup fosilno gnanih velikih limuzin obeh omenjenih znamk, ker na ta način v enakem obdobju izgubijo samo 10 do 12 odstotkov njihove vrednosti.

Z veliko izgubo vrednosti se morajo po enoletnem druženju sprijazniti tudi lastniki nekoliko manjših vozil. Lep primer tega je mercedes-benz EQA 300 4matic (168 kW / 228 KM) s solidno opremljenostjo, ki stoji pri enem izmed nemških trgovcev. Prvi lastnik je moral za vozilo odšteti približno 55.000 evrov. Po približno 8.500 prevoženih kilometrih je takšen mercedes vreden samo še 33.000 evrov, posledično lahko tudi v tem primeru govorimo o približno 40-odstotni izgubi vrednosti v prvem letu lastništva. Tudi samo pet mesecev star volkswagen ID.3 'Pro S' s samo 900 prevoženimi kilometri vam bo ob prodaji izkopal pošteno finančno luknjo (- 40 %) v območju 20.000 evrov (cena novega vozila: 44.000 evrov, vrednost vozila po 900 prevoženih kilometrih: 24.000 evrov). Nekoliko bolje jo trenutno odnesejo samo lastniki majhnih električnih avtomobilov, vendar morajo tudi oni računati s približno 30-odstotno izgubo vrednosti v roku enega leta. Lep primer tega je nov FIAT 500e, zanj boste v Nemčiji v najboljšem možnem primeru morali odšteti približno 27.000 evrov. Po samo enem letu lastništva zanj ob prodaji ne boste iztržili več kot 19.000 evrov.