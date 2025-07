Kultni BMW v novi preobleki

BMW 2002 by Son of Cobra

Kaj dobimo, če se francosko-kalifornijski izdelovalec surf desk loti dodelave starega BMW-ja 2002? Kultnega BMW-ja z veliko ogljikovih vlaken, posledično precej nižjo maso kot pri originalu in tudi veliko športnega karakterja in stila.

Paul LeFevre ni avtohtoni Američan, ker se je rodil v francoski Normandiji. Ko se je leta 2016 preselil v Kalifornijo se je prvotno želel ukvarjati samo z izdelavo surf desk, vendar ob tem očitno ni mogel zanemariti svoje obsesije, povezane predvsem z BMW-ji iz prvotne serije 3 (E21), zelo pa so mu pri srcu tudi kultni BMW-ji iz serije 02, ki še vedno (za razliko od hišnih 'kupe grotesk' kot je X6 in podobnih predstavnikov BMW-jevega 'tovornega programa'…) utelešajo vse prave vrednote znamke BMW, s tem pa tudi dejansko 'veselje do vožnje'.

S prihodom 2-vratnih modelov iz serije 02 (E10, 1966-1977, približno 861.000 izdelanih primerkov) je Nemcem uspelo ustvariti povsem nov razred športnih limuzin, poslanstvo serije 02 pa je kasneje uspešno nadaljevalo več generacij serije 3, še najbolj pa seveda prvotni BMW M3 (E30). Filozofija, ki jo ob predelavi klasičnega BMW-ja 2002 uporablja LeFevre spominja na podobno filozofijo ustanovitelja (Anthony Colin Bruce Chapman) znamke Lotus, zato se njegov BMW (trenutno obstaja že 5 takšnih predstavnikov različice 2002) lahko pohvali z neverjetno lahko maso v območju 820 kilogramov (serijski BMW 2002: od 940 kg (2002, 2002 ti) do 1.140 kg (2002 tii)), pa tudi odsotnostjo 'boy racer' atributov (ogromni usmerniki zraka in pretirane razširitve blatnikov in bočnih pragov …).

Namesto tega ima LeFevrov BMW (za osnovo opisanega avtomobila je služila različica 1602 iz leta 1969) podobo nekdanjih turnih dirkalnikov iz obdobja, ko nameščeni usmerniki zraka še niso bili obvezna oprema dirkalnikov, zaman pa boste v takšnem BMW-ju iskali tudi kakšen vgrajen 'ladijski motor', ker Francoz prisega na zvok in zmogljivosti 4-valjnih pogonskih sklopov. Posledično se kupec takšnega, ne ravno najcenejšega (za najcenejšo različico tega vozila boste potrebovali približno 180.000 evrov …) športnega BMW-ja lahko odloči za vgradnjo originalnega, restavriranega in modificiranega motorja (E10), ki lahko mobilizira približno 180 'konj' (132 kW), ali pa v takšnega BMW-ja vgradi 2,3-litrski pogonski sklop iz prvotnega BMW-ja M3. V tem vozilu lahko bencinski 4-valjnik mobilizira 154 kW (210 KM) pogonske moči ter 257 Nm motornega navora. Ob pogonska sklopa sta ob tem lahko povezana s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom znamke Getrag.

Seveda pa LeFevre ob tem poskrbi tudi za izboljšano podvozje v kombinaciji z zaporo zadnjega diferenciala in tudi za povečane zaviralne sposobnosti (premer prednjih in zadnjih zavornih diskov: 300 x 270 mm) takšnega športno šik BMW-ja, ki počiva na 15-palčnih kolesih (8,5 J x 15, odnosno 9,5J x 15, pnevmatike: 205/50 R15 spredaj in 225/50 R15 zadaj), ker velikost (premer …) koles ne odloča o njegovi športnosti, o tem odloča širina nameščenih platišč in pnevmatik. Zelo enostavno in posledično tudi šik pa je tudi notranjost potniškega prostora, ki priča o časih, ko avtomobili še niso bili do nezavesti otovorjeni z različno kramo ('TV ekrani', '200' različnih gumbov in stikal, ogrevan volan in podobne bedarije, ker imate najbrž tudi doma ob hranjenju 'ogrevane nože in vilice' ter 'masažne, električno nastavljive in ogrevane kuhinjske stole' …).

Če vas zanima takšen BMW morate vedeti tudi to, da LeFevre ni človek, ki bi se predelave starega BMW-ja lotil samo zaradi denarja, ki ga lahko zasluži ob prodaji takšnega vozila. Zato na leto nastaneta samo dva takšna BMW-ja. Obstaja pa možnost, da si lahko tudi sami omislite nekatere 'sladkorčke', ki jih ponuja takšen BMW, ker vam lahko LeFevre proda nekatere karoserijske in ostale sestavne dele. Za izdelan prednji pokrov iz ogljikovih vlaken boste plačali od 3.200 do približno 3.400 ameriških dolarjev, precej cenejši (od 2.680 do 2.880 ameriških dolarjev) bo nakup lažjega pokrova prtljažnika, še cenejši bo nakup lažje strehe (od 1.980 do 2.380 ameriških dolarjev) ali pa lažjega zadnjega odbijača (990 ameriških dolarjev po kosu).