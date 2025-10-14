Mazdina prenosna naprava za preskus odpornosti proti koroziji

Strokovnjaki japonske avtomobilske znamke Mazda so razvili prenosno napravo za preskus odpornosti proti koroziji, ki ni uporabna samo v avtomobilski industriji, temveč povsod, kjer je potrebno preveriti stanje polakiranih kovinskih konstrukcij.

S to novo napravo, ki naj bi jo Japonci v bližnji bodočnosti ponudili tudi na tržišču, bi lahko v praksi hitro nadomestili večmesečne testne procedure s katerimi strokovnjaki ob pomoči posebnih naprav in postopkov ugotavljajo odpornost proti koroziji pri različnih polakiranih kovinskih konstrukcijah kot so mostovi ali pa različni nosilni stebri, seveda pa je ta nova Mazdina tehnologija zelo uporabna tudi pri pregledih rabljenih avtomobilov.

Japonci ob tem opozarjajo tudi na okoljevarstveno plat takšne naprave, ker lahko proizvajalci učinkovitih premazov (v pogledu zaščite proti koroziji …) ob njihovem razvoju privarčujejo veliko surovin in energije, krajši pa so tudi testni cikli pri razvoju takšnih premazov. Ob uporabi takšne naprave pa bo olajšano tudi vzdrževanje različnih kovinskih konstrukcij. Konkretnih načrtov glede komercializacije takšne naprave pa Japonci zaenkrat niso razkrili.