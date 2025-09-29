Richard Švec v družbi škode 110 R coupé

Pred kratkim so obiskovalci letošnjega salona IAA v Münchnu lahko občudovali škodo 'Vision O', drzen prikaz naslednje generacije Škodinih karavanov ob uporabi hišnega oblikovalskega jezika 'Modern Solid'. Sedaj je pred nami moderna interpretacija škode 110 R coupé. 5. septembra leta 1970 so Čehoslovaki obiskovalcem takratnega sejma v Brnu prvič pokazali tri serijske primerke povsem novega kupeja znamke Škoda, ki so ga kasneje zaradi doseženih zmag na dirkalnih stezah zelo spoštovali. V Nemčiji si je škoda 110 R coupé celo prislužila laskavi naziv „Porsche des Ostens“. Z idejo o 2-vratni, bolj športno elegantni 'fastback' verziji 4-vratne škode 100/110 (1969-1977, približno 320.000 izdelanih primerkov …) so se pri znamki Škoda pričeli ukvarjati že leta 1966, ob tedanjem razvoju modela 100/110, sicer naslednika legendarne škode 1000/1100 MB.

Čehoslovaki so ob ustvarjanju Škodinega kupeja z interno oznako S 718 K uporabili 'vedenjski vzorec' nekaterih tedanjih nemških znamk (Audi, Ford, Opel in Volkswagen), ki ga je zelo dobro opisal legendarni jugoslovanski novinar Tom Pleterski: »Pri evropskih podanikih Forda in General Motorsa smo se pred leti navadili na hitro in poceni potomstvo karoserij. Nekaj bolj ali manj preprostih potez, ki od stilistov komajda zahtevajo kakšno večjo brihtnost, od orodjarjev pa nekaj nadur pri izdelovanju kalupov za stiskanje pločevine - pa je program tovarne razširjen še na kupe! Tak surogat je - tako lahko preberemo v prospektih - namenjen kupcu s posebnimi zahtevami. Resnica pa je bila v večini primerov le ta, da je kupec odštel nekaj dodatnih bankovcev, ne da bi dobil kaj prida več kot v 'hitri zadek' (fastback) potlačen zadnji, gornji del strešne konstrukcije in po možnosti nekaj manj zraka in prostora na zadnjih sedežih. Taki 'športniki po sili' so se (tedanjim) kupcem kaj kmalu priskutili.« Zapis, ki ga je v reviji Avto Magazin pred približno 55. leti ustvaril Tom Pleterski, bi z lahkoto uporabili tudi ob opisovanju današnjih modnih 'crossover' in SUV grotesk (lep primer tega je BMW X6 …), ki so s strani avtomobilskega marketinga in neresnih novinarjev opisani kot kupeji, čeprav v resnici niso nič drugega kot 'visoko nasajene' 5-vratne kombilimuzine.

Sedaj je pred nami moderna interpretacija škode 110 R coupé, ki pa trenutno obstaja samo v virtualnem svetu, ker večina današnjih kupcev novih avtomobilov ne ceni klasične športne elegance poštenih (vozilo s samo enim parom bočnih vrat …) kupejev, zato ima moderna interpretacija škode 110 R coupé za razliko od originala, ki so ga izdelali v skoraj 57.000 primerkih (1970-1980), zelo malo možnosti da pristane v serijski proizvodnji. Za nastanek tega virtualnega 'fastback' kupeja, ki bi ga po vsej verjetnosti premikal električni pogonski sklop, je zaslužen Škodin hišni oblikovalec Richard Švec, ker je tudi sam ljubitelj klasične škode 110 R coupé. Švec je ob tem povedal, da ni želel ustvariti kupeja, ki bi bil oblikovno preveč podoben originalu, čeprav je ob oblikovanju tega kompaktnega športnega vozila skušal uporabiti tudi nekatere detajle, ki so zaznamovali original. Čeprav so prvi odzivi stroke in ljubiteljev vozil znamke Škoda na ta koncept pozitivni, obstaja zelo malo možnosti, da se takšna škoda pojavi v realnem svetu, tudi zaradi tega, ker znamka Škoda trenutno nima ugleda kot proizvajalec športnih avtomobilov.