Octavia prve generacije z milijon prevoženimi kilometri

Iz Islandije prihaja novica o neuničljivem izdelku češke avtomobilske industrije iz časov, ko so avtomobilski proizvajalci še znali narediti zelo vzdržljive avtomobile. Lep primer tega je škoda octavia prve generacije (letnik 2003) z 2,0-litrskim bencinskim motorjem, ki jo je še pred kratkim uporabljal ovčerejec Jómundur Ólason.

V združenju nemških starodobnikov so že pred leti napisali, da so bili zadnji resnično razumno opremljeni in tudi kvalitetno (nekaj kar lahko uporabljate zelo veliko let …) izdelani avtomobili narejeni pred letom 2005, po tem smo bili priča neusmiljenemu otovarjanju avtomobilov z razno komfortno in ostalo kramo, ki v današnjih časih doživlja že neslutene razsežnosti (golf II ima približno 240 metrov električne napeljave, aktualni golf ima skoraj 2,5 kilometra električnih kablov …). Ta tehnološka kompleksnost, ki zaradi pohlepa proizvajalcev vozil predstavlja posledico neupoštevanja ameriškega konstruktorskega principa 'KISS' (Keep It Simple Stupid), pa seveda prinaša manjšo zanesljivost delovanja in večje možnosti okvar (kar v vozilo ni vgrajeno se ne more pokvariti …).

Jómundur Ólason se je z njegovo octavio vozil od leta 2007, pred tem jo je uporabljala njegova žena. Vozilu ni prizanašal (v pogledu uporabe …), se je pa ves čas druženja z octavio do nje obnašal spoštljivo (nobenega priganjanja motorja v višje vrtljaje, dokler motor ne doseže delovne temperature, redni servisi, sprotno odpravljanje manjših napak, preden te napake postanejo resne, poleg tega je vgrajeni bencinski atmosferski motor večinoma deloval z največ 3.000 vrtljaji v minuti). Če ob tem veste tudi to, da je vgrajeni Volkswagnov 2,0-litrski bencinski 4-valjnik predstavnik stare šole (nič prisilnega polnjenja, relativno skromni izplen 'konj' (85 kW/115 KM)), ki je povezan z relativno nekompliciranim 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, potem vas milijon prevoženih kilometrov ob pazljivem ravnanju s pogonskim sklopom in rednih servisih sploh ne sme in ne more presenetiti.

Ne strinjam se edino z njegovim varčevanjem glede menjave motornega olja, pametni ljudje ne nasedajo marketinškim idejam o menjavi olja na vsakih 30.000 prevoženih kilometrov, temveč ga zamenjajo že po 10.000 prevoženih kilometrih. Sploh, če vozilo uporabljate na kratkih relacijah. Obstaja tudi pravilo, ki pravi, da je 10.000 prevoženih kilometrov v urbanem okolju glede obrabe motorja enako 15.000 prevoženim kilometrom po avtocestah, poleg tega pametni ljudje nikoli (razen v slučaju nuje, recimo ob prehitevanjih …) ne priganjajo pogonskega motorja do nezavesti, temveč ob tem upoštevajo pravilo, ki izvira iz letalstva, kjer vgrajeni batni motorji delujejo z največ 75. odstotki razpoložljive pogonske moči.

Jómundur Ólason se je pred kratkim vseeno ločil od njegove verne sopotnice z več kot milijon prevoženimi kilometri in si omislil novo octavio, vendar ob tem dvomim, da bo tudi z novo octavio lahko prevozil milijon kilometrov, ker novi avtomobili pač niso več narejeni po motu 'build for life', isto pa velja tudi za večino ostalih današnjih izdelkov, ne samo za avtomobile.