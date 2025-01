Muskove izjave plašijo kupce

Pred nekaj leti so imela vozila znamke Tesla med kupci in simpatizerji njihovih izdelkov velik 'cool' faktor, nedavno politično zbližanje Elona Muska z Donaldom Trumpom in številne nedavno izrečene neprimerne izjave Elona Muska v medijih pa že odganjajo potencialne kupce in strašijo aktualne lastnike njegovih 4-kolesnih izdelkov.

S tem, da ima znamka Tesla trenutno velik problem glede njenega imidža, se strinja tudi Jürgen Pieper, eden izmed najbolj cenjenih nemških analitikov, ki je na podlagi več kot 25-letnih izkušenj v analitični branži prepričan, da bo ta avtomobilska znamka v bližnji bodočnosti izgubila velik del potencialnih kupcev, veliko aktualnih lastnikov avtomobilov znamke Tesla pa bo zamenjalo vozilo te znamke za vozilo kakšne druge avtomobilske znamke.

Podobno razmišlja tudi nemški podjetnik Patrik Schneider, ki je pred nekaj meseci odkril uspešno poslovno tržno nišo, ker se je pričel ukvarjati s prodajo nalepk z zelo zgovornimi besednimi zvezami kot sta „FCK ELN“ in „Elon Sucks“, največji prodajni hit v zadnjih dveh mesecih (za nakup te nalepke se je odločilo že več kot 6.000 nemških lastnikov vozil znamke Tesla …) pa je nalepka s stavkom „I bought this before Elon went crazy“, ki jo kupujejo predvsem aktualni lastniki vozil znamke Tesla, ki se ne strinjajo s politično agendo najbogatejšega zemljana. Nemški lastniki vozil znamke Tesla se sedaj že pritožujejo nad občasnim šikaniranjem, ker jih ljudje sprašujejo, če bodo na prihajajočih nemških zveznih volitvah volili predstavnike skrajno desničarske stranke AfD, ki ji je Elon Musk pred kratkim namenil ogromno simpatije.

Na Amazonovem spletnem portalu je nalepka „I bought this before Elon went crazy“ pravi prodajni hit v svoji kategoriji, Schneider pa ob tem pravi, da sploh ne potrebuje reklame, ker za to s svojimi neprimernimi izjavami poskrbi kar Elon Musk. Na spletni strani Schneiderjevega podjetja ( www.sons-of-battery.de ) ste lahko pred kratkim zanjo odšteli samo 6,5 evra, njena popularnost pa jo je že podražila, ker boste sedaj zanjo morali odšteti 10,25 evra. Vse to pa se seveda odraža tudi pri prodaji vozil znamke Tesla v Nemčiji. Čeprav je prodaja novih električnih avtomobilov lani v Nemčiji lani upadla za 27 odstotkov, se znamka Tesla trenutno v Nemčiji ubada z 41-odstotnim padcem prodaje v letu 2024.

Največji upad prodaje na nemškem tržišču v lanskem letu je doživel model S (-70,6 %), podobno velja tudi za model X (-60,2 %), sledita pa še modela 3 (-55,8 %) in Y (-34,8 %), posledično je tržni delež znamke Tesla na nemškem tržišču v lanskem decembru doživel občutni padec, sploh v 'Oberklasse' segmentu (-82,35 %), ker so Nemcem dostavili samo 15 novih primerkov modela S in pa v srednjerazrednem (D) segmentu (-43,24 %, prodanih 642 novih vozil), dvig prodaje so zaznali samo v SUV segmentu (+16,62 %), ker so Nemcem in Nemkam v lanskem decembru dostavili 3.248 novih vozil.