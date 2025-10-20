Najbolj zanesljive avtomobile še vedno izdelujejo Japonci

Tudi na britanskih cestah je čedalje več starih avtomobilov, vsaj če verjamemo uradnim izsledkom organizacije RAC Foundation, kjer pravijo, da je v Veliki Britaniji trenutno v obtoku več starih vozil kot kdajkoli prej, posledično znaša povprečna starost britanskih avtomobilov približno 10 let. Leta 2000 ustanovljena zavarovalna hiša WarrantyWise je ena izmed številnih britanskih zavarovalnic, ki lastnikom avtomobilov omogoča sklenitev dodatnega zavarovanja (extended car warranty), povezanega z obrabo, posledično menjavo in splošno pokvarljivostjo sestavnih delov pri avtomobilih. Sedaj so predstavili študijo, v kateri so se lotili predvsem raziskovanja zanesljivosti pri avtomobilih v starosti od 10 do dvanajst let.

Njihova študija o pokvarljivosti in zanesljivosti avtomobilskih znamk prinaša nekoliko drugačne rezultate od tistih, ki smo jih vajeni pri raznih 'poljudno-znanstvenih' študijah tipa 'J.D. Power', ker si Britanci pri raziskavah pomagajo s hišno, zelo obširno (približno 131.000 sklenjenih zavarovalnih pogodb) bazo podatkov o pokvarljivosti avtomobilov. Na podlagi teh izsledkov vedno spregovorijo samo 'denarnice' lastnikov, ki se ob tem v bistvu spremenijo v 'žvižgače'. S tem izničijo vpliv (morebitno laganje …) človeškega faktorja, ker ljudje pri podobnih raziskavah na vprašanja o zanesljivosti avtomobilov ne odgovorijo vedno po pravici … predvsem zaradi tega, ker ne želijo pljuvati v lastno skledo (varovanje lastnega ugleda in ugleda avtomobilske znamke), čeprav si njihova 'skleda' ('štirikolesni objekt poželenja') v resnici morda zasluži kakšen dober pljunek …

Tudi rezultati tokratne študije niso presenetljivi, ker na prvih šestih mestih najbolj zanesljivih starejših avtomobilov v starosti od 10 do 12 let še vedno kraljujejo izdelki japonskih avtomobilskih znamk. Britanci so tokrat razkrili tudi stroške povprečnih popravil in pa stroške največjih popravil, ki lahko doletijo lastnike omenjenih avtomobilov. Najmanj denarja bodo ob morebitnih popravilih odšteli lastniki toyote aygo, kar sploh ne preseneča, ker gre v tem primeru za majhen avtomobil, precej več denarja morajo ob morebitnem popravilu v povprečju odšteti lastniki precej večjega forda mondeo in pa lastniki obeh SUV izdelkov znamk Honda in Mitsubishi ter lastniki kompaktnega, vendar premijsko usmerjenega minija, ker so tudi cene rezervnih delov in storitev avtomehanikov pač premijske. Ob tem so Britanci posebej izpostavili problem mitsubishija outlander, kjer do okvar res ne prihaja pogosto, če pa se že zgodijo, imajo lahko katastrofalen učinek ('Highest Repair Request': 9.531 britanskih funtov) na denarnice lastnikov takšnih mitsubishijev.