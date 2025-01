Najbolj zimsko orientiran je izdelek znamke Polestar

Strokovnjaki krovnega norveškega avtomobilskega kluba NAF (Norges Automobil-Forbunb) so v teh dneh objavili zanimive izsledke novega primerjalnega zimskega testa, izvedenega v realnih okoliščinah.

Nizke temperature ozračja niso ravno najboljši zaveznik striktno električno gnanih avtomobilov, ker lahko poskrbijo za občuten upad (- 25 odstotkov ob izvedbi podobnega testa leta 2020) avtonomije s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev, vendar je tokratni (prvega so izvedli leta 2019) vzporedni test pokazal, da sedaj obstajajo tudi električni avtomobili, ki jim mraz ne more več priti tako močno do živega, ker lahko v povprečju povzroči samo še 18,7 odstotni upad avtonomije. Ta test je znova dokazal, da morajo uporabniki vse 'WLTP' navedbe proizvajalca o pričakovanem akcijskem radiju s samo enim polnjenjem akumulatorjev vzeti z rezervo, ker so realne številke o prevoženih kilometrih v povprečju približno 25 odstotkov nižje od uradnih WLTP navedb. Ob tem Norvežani pravijo, da se električni avtomobili počutijo najbolje v temperaturnem območju (temperatura ozračja) od 20 do 40 stopinj Celzija.

Nobeden izmed tokrat testiranih električnih avtomobilov ni mogel izpolniti WLTP obljub glede dolžine akcijskega dosega, s samo enim polnjenjem akumulatorjev sta se letos najdlje pripeljala testna voznika, ki sta sedela v izdelkih znamk Tesla (model 3, 536 kilometrov) in Polestar (3, 537 kilometrov), vendar z občutno razliko, ker se je Teslin model 3 ustavil 166 kilometrov prej od WLTP pričakovanj, precej bolje se je v tem pogledu obnesel polestar 3, ki je prevozil samo 23 kilometrov manj od WLTP navedbe. Tudi Minijev countryman (dosežen akcijski radij: 358 km, - 41 km ob primerjavi z WLTP navedbo) ter izdelek (model tang) znamke BYD (479 km, - 51 km) sta v tem pogledu dokaj dobra, precej slabši od njiju pa je BMW i5 (387 km, - 110 km), še slabši je električni porsche macan (429 km, - 129 km), nekoliko boljši od njega je Fordov explorer (430 km, - 95 km). Sicer pa morate vedeti tudi to, da tudi dizelski in bencinski avtomobili trpijo v zimskih pogojih obratovanja, po navedbi nemškega kluba ADAC vam bo vaš 'traktor' (dizelsko gnano vozilo) pozimi popil do 25 odstotkov več nafte, precej manj (+ 15 % ob primerjavi z bolj toplimi letnimi časi …) so pozimi žejni bencinski motorji.

To testiranje 24. aktualnih serijskih modelov električnih avtomobilov so Norvežani izvedli v temperaturnem območju ozračja, ki je po zaslugi globalnega segrevanja tokrat segalo od -2 do 5 stopinj Celzija. Ob tem so morali striktno električno gnani testni kandidati premagati tudi 900 metrov višinske razlike. Norveški testni vozniki ob tem niso ravno najbolj trpeli, ker so testiranja izvajali s prižganim kabinskim gretjem, nastavljenim na razumno (v interesu podaljšanja dosega …) temperaturo, je pa res, da so celotna testiranja opravili samo ob uporabi 'eko' modusa (način vožnje). Poleg tega niso podali informacij glede vklopa ostalih možnih porabnikov električne energije, so pa povedali, da pri testiranih vozilih pred začetkom testov niso poskrbeli za predgretje potniških kabin. Zanimivi sta tudi priloženi tabeli, ki razkrivata povprečno porabo električne energije pri tokratnih udeležencih zadnjega primerjalnega zimskega testa norveškega kluba NAF. Najbolj varčno vozilo izdeluje znamka Tesla (model 3 RWD), ker je na vsakih 100 prevoženih kilometrov porabilo samo 15 kWh električne energije, najbolj potraten pa je seveda nemški terenski 'dinozaver' v obliki električno gnanega predstavnika serije G, ki si bo na isti razdalji vzel 30,7 kWh električne energije.