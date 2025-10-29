Najboljša svetilna telesa nastajajo pri znamki Fischer

Nemci so se tokrat posvetili kolesarjem, ker so testirali 11 prednjih kolesarskih žarometov in 10 kolesarskih kompletov, ki so prvenstveno namenjeni urbanim kolesarjem. Tudi tokrat se je pokazalo, da visoke prodajne cene nekaterih takšnih izdelkov niso garant za njihovo kvaliteto. Nemce je zanimalo predvsem to kako dobro svetijo kolesarski žarometi in kako dolgo zdržijo njihovi akumulatorji, poleg tega so preizkusili tudi njihovo vodotesnost v slučajih, ko vas bo na kolesu presenetil dež, niso pa pozabili niti na to kako so takšni žarometi prijazni do drugih udeležencev v prometu, ker so testi pokazali, da vas nekateri kolesarski žarometi ob srečanju s kolesarji lahko bolj zaslepijo kot žarometi avtomobilov.

Strokovnjaki kluba ADAC so ob izbiri primernih testnih kandidatov izbrali 11 prednjih kolesarskih žarometov s svetilnostjo v območju 100 luksov. Na koncu so kot priporočljive omenili predvsem izdelke znamk Trelock (zmagovalec testa, ocena: 2,2), Fischer (2,3), Sigma (2,3) in Acid (2,5). Ob tem je najbolj zanimivo to, da je zmagovalni izdelek znamke Trelock občutno dražji (nemška prodajna cena: približno 148 evrov) od malenkostno slabše ocenjenega izdelka znamke Fischer (približno 33 evrov), nekoliko dražji je izdelek znamke Acid (približno 60 evrov), medtem ko je izdelek znamke Sigma občutno dražji (približno 130 evrov). Zato lahko izdelek znamke Fischer ocenimo kot dejanskega zmagovalca tega testa, ker ponuja največ glasbe za odšteti denar, sploh če ga primerjate s podobno dragim izdelkom znamke Decathlon (približno 40 evrov), ki je tokrat prejel samo oceno zadovoljujoče.

Omenili so tudi prednje kolesarske žaromete znamk Lunivo, Busch & Müller in Lupine, ki enostavno niso bili sposobni izpolniti vseh testnih kriterijev, zato so na koncu prejeli samo oceno zadostno. Izdelek znamke Lupine, ki je eden izmed najdražjih tokrat testiranih žarometov, se sicer lahko pohvali z najboljšo osvetlitvijo cestišča, vendar vam tega veselja ne bo privoščil zelo dolgo, ker s stotimi luksi ne more zelo dolgo osvetljevati cestišča, posledično vam bo že kmalu samodejno znižal osvetlitev na 66 luksov. Poleg tega v paketu znamke Lupine ni priloženega nosilca žarometa, čeprav ga ponujajo kupcem za že prav nesramnih 196 evrov. Težave ima tudi izdelek znamke Lunivo, ker vam ne more ponuditi 5-urne osvetlitve cestišča, ki jo v teh primerih predpisuje norma DIN, medtem ko je izdelek znamke Busch & Müller dobro prepusten za vodo in posledično neprimeren za vožnjo v slučajih ko vas bo na cesti ujela kakšna ploha.

Nemci so tokrat testirali tudi 10 kolesarskih kompletov s priloženim parom (prednja in zadnja luč) kolesarskih svetil v cenovnem razponu od 30 do 50 evrov. Kot resnično dobra sta se izkazala samo kompleta znamk Fischer (približno 40 evrov) in Sigma (približno 45 evrov), najslabše pa je ocenjen komplet znamke Decathlon, ki je tudi najcenejši (približno 30 evrov) izmed vseh tokrat testiranih kolesarskih kompletov. Nemci mu očitajo slabo svetilnost (prednja luč) in skoraj nezaznavno delovanje prižgane zadnje luči. Takšni kompleti so v prvi vrsti namenjeni predvsem urbanim kolesarjem, ki se večinoma vozijo po ponoči zadostno osvetljenih poteh, lahko bi celo rekli, da je njihov smisel predvsem v tem, da vas laže opazijo ostali udeleženci v prometu, zato jim slabše delovanje prednje luči lahko oprostimo.

Nemci so ob tem opozorili porabnike koles tudi na pravilno namestitev (glede svetlobnega snopa) prednjih kolesarskih žarometov. Po njihovem mnenju je najbolje, da na bližnjem zidu označite višino nameščenega prednjega žarometa, se odmaknete za približno 5 metrov, prižgete žaromet in ga usmerite tako, da je zid osvetljen pod začrtano oznako na zidu. S tem boste preprečili morebitno zaslepitev ostalih udeležencev v prometu.