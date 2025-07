Najmanj obrabljive so pnevmatike znamke Michelin

EU uradniki so pred približno enim letom uradno potrdili prenovljena pravila EU za homologacijo in tržni nadzor motornih vozil v okviru standarda (norme) Euro 7, med novimi kriteriji pa sta tudi obraba pnevmatik in emisije trdnih delcev, ki nastanejo zaradi uporabe zavor.

Posledice uvedbe norme Euro 7 ne bodo občutili samo proizvajalci pogonskih sklopov, ker bo imela zelo pomemben učinek tudi na proizvajalce pnevmatik, ki bodo posledično prisiljeni v lovljenje ravnotežja med še dovoljeno obrabo njihovih gumi izdelkov ter zagotavljanje varnih voznih lastnosti za uporabnike njihovih izdelkov. To balansiranje bo imelo še eno posledico, ki jo bodo občutili predvsem kupci, ker bodo s tržišča postopoma začele izginjati nizkocenovne pnevmatike, ki v večini primerov niso sposobne izpolnjevati tako strogih predpisov glede še dovoljene obrabe, kupcem pa ne bo ostalo kaj drugega kot to, da avtomobile obujejo v dražje pnevmatike.

To je sklepna ugotovitev tokratnega nemškega testa obrabe pnevmatik, ki ga strokovnjaki kluba ADAC izvedejo drugače od evropskih uradnikov (norma UNECE), ki primerjajo obrabo rabljene pnevmatike z referenčno novo pnevmatiko (referenčna vrednost je 1,0). Nemci zagovarjajo drugo metodo v obliki tehtanja rabljenih pnevmatik in primerjave njihove mase z novimi pnevmatikami. Tokrat so Nemci primerjali približno 160 različnih tipov pnevmatik, ki so jih testirali v obdobju zadnjih dveh let. Ob tem so ugotovili, da so najmanj obrabljivi izdelki znamke Michelin, podobno dobro so uvrščeni tudi izdelki znamk Hankook, Continental in Goodyear, na povsem drugem koncu razpredelnice (znamke, kjer nastajajo pnevmatike z največjo obrabo …) pa najdemo izdelke znamk Firestone, Bridgestone in Pirelli.

Nemce ob vsem tem skrbi predvsem to, da bodo proizvajalci zaradi posledic uvedbe norme Euro 7 pričeli izdelovati pnevmatike z manjšo obrabo, ki zaradi manjše obrabe ne bodo več v stanju zagotavljanja zadostnega oprijema in dobrih zaviralnih sposobnosti, čeprav dražje pnevmatike uveljavljenih proizvajalcev dokazujejo, da je možno izdelati pnevmatike z majhno obrabo, ki so istočasno tudi varne (v pogledu voznih lastnosti) za uporabnike, vendar ne za majhen denar …