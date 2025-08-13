Največji lahko gospodarski predstavnik kategorije L7e

V teh dneh so pri nemškem proizvajalcu dejansko ekološko naravnanih električnih avtomobilov predstavili novo podaljšano različico modela 458, ki ga v podjetju ARI Motors že oglašujejo kot največjega lahko gospodarskega predstavnika kategorije L7e.

ARI 458 pro se lahko pohvali z dodatnimi 50. centimetri (približno …) skupne dolžine, čeprav ob tem ostaja dejansko kompakten (skupna dolžina: 382 cm) in tudi uporaben, ker ponuja uporabno nosilnost (850 kg) v območju približno 5-metrskih poltovornjakov z modno dvojno kabino, ki v naših mestih delujejo podobno izgubljeno kot severni medvedi v Sahari. S tem, ko so Nemci podaljšali nosilno šasijo in medosno razdaljo, se je uporabna nosilnost pri tem simpatičnem 'mestnem obrtniku' (na voljo je približno 30 možnih različic z različnimi nadgradnjami ….) dvignila za približno 200 kilogramov.

Približno 149 centimetrov široki ARI 458 pro je skromno motoriziran (ena izmed pravih vrednot okoljevarstvenega prehoda …), ker ima voznik ob njegovi uporabi na voljo samo skromnih '20 konj' (15 kW) pogonske moči, posledično s tem vozilom ne boste postavljali hitrostnih rekordov, ker znaša njegova največja hitrost približno 70 km/h. Ko bo to vozilo v letošnjem septembru na voljo kupcem, bo kupec osnovne različice v Nemčiji za takšnega 'majhnega delavčka' odštel samo 15.790 evrov (tovarniška cena brez dajatev). Za odšteti denar bo prejel različico z manjšim paketom vgrajenih akumulatorjev (kapaciteta: 15 kWh), ki mu bodo lahko s samo enim polnjenjem omogočili od 120 do 180 kilometrov akcijskega dosega.

V tem primeru je vozilo serijsko opremljeno s klasičnim električnim paketom (električno gnana kabinska stekla + daljinsko centralno zaklepanje), MP4 predvajalnikom z 'modrozobo' povezavo, LED dnevnimi lučmi in kamero za vzvratno vožnjo. Ob doplačilu bo ta spisek daljši, ker se na njem lahko znajde tudi klimatska naprava, servo volan, prednja cevna zaščita, vlečna kljuka (največja dovoljena masa prikolice: 350 kg) in solarna naprava za boljšo oskrbo akumulatorjev, ki bodo na domačem omrežju (220 V) napolnjeni v približno šestih urah. Ob doplačilu pa kupcem ponujajo tudi večji paket vgrajenih akumulatorjev s kapaciteto 23,5 kWh. V tem primeru znaša akcijski radij od 180 do največ 230 kilometrov.