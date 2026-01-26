Avto.info
Aznom 'L'Epoque' concept: Nova dimenzija nastopaštva

Avtor: Foto: Aznom
Iz Italije prihaja novica o novem, zaenkrat samo konceptnem izdelku znamke Aznom, ki uteleša povsem nove dimenzije nastopaštva in dekadence, ker govorimo o prototipnem avtomobilu, ki bi v slučaju serijske proizvodnje s svojo velikostjo in posledično pompoznostjo z lahkoto zasenčil vse, kar trenutno lahko srečate na cesti.

Za oblikovanje tega impozantnega vozila v stilu nekdanjih 'art déco' (1920-1940) vozil, ki se razteza na skoraj osmih metrih dolžine, so poskrbeli oblikovalci italijanskega studia Camal, ki so tokrat očitno želeli ustvariti novodobno različico nekdanjega aristokratskega izdelka znamke Bugatti (model royale, 1927-1933), ki se je raztezal na 'samo' 6,4 metra dolžine, posledično takšen bugatti (izdelali so samo 7 primerkov) ob primerjavi s konceptnim izdelkom znamke Aznom deluje precej bolj 'kompaktno'.

Posebnost nove italijanske 2+2+2 (sedežna konfiguracija) superlimuzine, ki bo v slučaju proizvodnje namenjena najbogatejšim zemljanom, je vidna v zanimivi zasnovi odpiranja bočnih vrat ter dodatku v obliki dodatno pomičnih strešnih odprtin za lažji dostop potnikov do sedežev v drugi in tretji vrsti, zelo impresivna pa je tudi notranjost potniške kabine, kjer Italijani očitno ne nameravajo varčevati glede vgradnje najbolj žlahtnih in najdražjih materialov. Ob tem omenjajo tudi vpliv umetne inteligence, ki naj bi poskrbela (nastavitve klime, osvetlitve in zvoka ter slike …) za dobro počutje potnikov. Bolj konvencionalno, lahko bi rekli nedigitalno pa je izveden voznikov delovni prostor.

Aznom 'L'Epoque' concept počiva na 30-palčnih kolesih, za njegovo samodejno premikanje pa naj bi skrbeli štirje elektromotorji, ki bi bili integrirani v kolesa, vendar ob povezavi z bencinskim V6 motorjem, ki bi imel v tem primeru vlogo podaljševalca dosega. Italijani pravijo, da bi imel voznik takšnega velikana na voljo približno 1000 'konj' pogonske moči. Na prvi pogled je ta zaloga KM impresivna, bo pa verjetno precej manj impresivna, ko bodo Italijani razkrili neto maso takšne 'cestne križarke', ki je zaenkrat zavita v skrivnost, bo pa sigurno večja od treh ton.

