Na Kitajskem se je kupcem v teh dneh predstavila nova 5-vratna različica trenutno najbolje prodajanega električnega avtomobila na tem svetu, ki bo kupce majhnih kombilimuzin privabljala tudi z blažjo oblikovno prenovo.

'Joint-venture' posel družb SAIC-GM-Wuling je že leta 2020 poskrbel za nastanek 'MINI EV' modela hong guang, ki so ga kupci na Kitajskem izredno toplo sprejeli, ker so jim do sedaj prodali že več kot 1,4 milijona primerkov tega avtomobila, ki se posledično lahko okiti z naslovom trenutno najbolje prodajanega električnega avtomobila na tem svetu. Leta 2020 so si kupci tega dejansko urbanega modela lahko omislili samo nakup 3-vratne kombilimuzinske različice, leta 2022 smo dobili še miniaturni 2-vratni kabriolet, sedaj je kupcem na voljo tudi 'družinska' 5-vratna kombilimuzinska različica modela hong guang.

Prihod nove 5-vratne različice, ki je občutno daljša (+ 34 cm pri dolžini in + 27 cm pri medosni razdalji) od do sedaj znane 3-vratne različice, ker se 5-vratna različica razteza na 3.256 milimetrih skupne dolžine (širina: 1.510 mm, višina: 1.578 mm, medosna razdalja: 2.190 mm), je prinesel tudi bolj zaobljeno podobo modela hong guang, ki je po navedbi proizvajalca tudi prvi 5-vratni avtomobil v svojem segmentu. Vse ostalo, vključno s pogonom (30-kilovatni (41 KM) električni pogonski sklop premika zadnjo os …) in 100-kilometrsko končno hitrostjo, ostaja nespremenjeno, drugačna pa bo najbrž tudi prodajna cena 5-vratne različice.

Trenutno mora kitajski kupec za nov primerek 3-vratne različice modela hong guang odšteti od 5.800 do 6.300 ameriških dolarjev (približno).