Opozorila o praznih akumulatorjih bodo pravočasna

V največjem nemškem avtomobilskem klubu so se tokrat lotili primerjalnega testa glede tega kako in na kakšen način vas bo električni avtomobil opozoril na to, da bodo vanj vgrajeni električni akumulatorji kmalu prazni.

Za popolno primerjavo so Nemci izbrali 6 primernih kandidatov (volkswagen ID.3, tesla model Y, KIA EV6, volvo EX40, BYD seal in nio EL6). Na koncu so ugotovili, da je 'opozorilna dramaturgija' pri vseh testiranih primerkih dokaj podobna. Ko se je zaloga shranjene električne energije v akumulatorjih začela približevati nultemu stanju, so vsi testni vozniki v šestih avtomobilih začeli prejemati optične opozorilne signale v obliki tekstovnih sporočil na območju armaturne plošče, pri nekaterih vozilih pa se prikazovalnik zaloge električne energije obarva v oranžno barvo. So pa ob tem opazili, da imajo avtomobili različne tolerance glede tega, kdaj se prižgejo prva opozorila o skoraj izpraznjenih akumulatorjih.

Najbolj zgodna obvestila je na tem primerjalnem testu prejel testni voznik za volanom modela znamke KIA, ker se je opozorilo prižgalo že pri 21-odstotkih napolnjenosti akumulatorjev, odnosno takrat, ko bi voznik z modelom EV6 lahko prevozil še približno 70 kilometrov. Najdlje pa z opozorili varčuje izdelek znamke Volvo, ker se je prvo opozorilo o izpraznjenih akumulatorjih pojavilo šele takrat, ko je njihova napolnjenost zdrknila na samo 7 odstotkov. Bližje ko so akumulatorji popolnemu izpraznjenju, bolj pogosta postanejo opozorila, ker so se pri vseh testnih kandidatih pričela prižigati tudi akustična opozorila. V trenutku ko pade napolnjenost akumulatorjev pod 10 odstotkov pa je vgrajena umetna inteligenca poskrbela tudi za drastičen upad pogonske moči, sploh v pogledu pospeševanj, seveda pa tudi v pogledu povprečnih hitrosti.

Dobra novica za lastnike in uporabnike električnih avtomobilov je, da ob razumnem ravnanju z električnim avtomobilom ne morete obstati ob cesti, ker so vsi testni kandidati razpolagali z 'rezervo' (pri fosilno gnanem sorodstvu znaša od 5 do 7 litrov …), ki vam bo tudi takrat, ko je zaloga električne energije že na ničli, omogočila, da z avtomobilom prevozite od 15 do 20 kilometrov, čeprav boste ob tem obsojeni na počasno premikanje, ker boste v tem primeru izgubili še več pogonske moči. Zato Nemci svetujejo uporabnikom električnih avtomobilov, da se na to rezervo enostavno ne zanašajo in jo uporabijo samo v skrajnih primerih. Če pa že obstanete ob cesti s popolnoma praznimi akumulatorji potem si ne privoščite potiskanja izpraznjenega avtomobila, ker lahko ob tem poškodujete vgrajeno elektroniko.