Ponovna zmaga zimske pnevmatike znamke Goodyear

Tudi tokratni test 10. zimskih pnevmatik v dimenzijah 245/45 R19, ki so ga s skupnimi močmi izvedli novinarji nemške revije Auto Zeitung ter strokovnjaki klubov GTÜ in ARBÖ, je pokazal, da je varčevanje z denarjem ob nakupu zimskih pnevmatik lahko dvorezen meč.

Na tokratnem testu, kjer so testirali zimske pnevmatike z zelo širokim razponom prodajnih cen (od 350 (Triangle) do 1.090 evrov (Michelin) za 4-delni set pnevmatik), so Avstrijci in Nemci v različne zimske pnevmatike obuli testnega BMW-ja serije 5. Že med testiranji so hitro ugotovili, da so gumarski izdelki znamk Bridgestone (tip Blizzak 6 Enliten, povprečna nemška prodajna cena za štiri pnevmatike: 975 evrov), Goodyear (tip UltraGrip Performance 3, 985 evrov) in Michelin (tip Pilot Alpin 5, 1.090 evrov) sposobni dobrega prenosa pogonske moči na vozno podlago, posledično ponujajo tudi veliko varnostnih rezerv.

Ob tem jih je navdušil tudi izdelek znamke Pirelli (tip P Zero Winter 2, 1.085 evrov), ki se je po zaslugi odličnih voznih lastnosti po snegu na koncu uvrstil pred izdelke znamk Continental (tip WinterContact TS 870 P, 1.030 evrov), Maxxis (tip Premitra Snow WP6, 585 evrov) in Vredestein (tip Wintrac Pro+, 875 evrov), ker so na tem testu dosegli samo povprečne rezultate. Tri izmed tokrat testiranih zimskih pnevmatik pa so popolnoma razočarale Avstrijce in Nemce. Ob tem govorimo o zimski pnevmatiki znamke Triangle (tip EffeXWinter TW421, 350 evrov), ki se obnaša zelo nestabilno v mejnem območju zdrsa, ter o izdelkih znamk Linglong (tip Sport Master Winter, 385 evrov) in Yokohama (tip BluEarth Winter V906, 715 evrov). Izdelek znamke Linglong uporabniku ni sposoben ponuditi nobenih varnostnih rezerv, medtem ko se izdelek znamke Yokohama lahko 'pohvali' s slabim prenosom pogonske moči na vozno podlago, nezadostno vodljivostjo in omejeno stabilnostjo vozila v primeru ko so nanj nameščene takšne pnevmatike.

To je bilo dobro razvidno ob testiranju zaviralnih sposobnosti testiranih zimskih pnevmatik ob vožnji po mokri vozni podlagi. V tem pogledu (100-0 km/h) sta najboljša izdelka znamk Goodyear (49,3 metra) in Pirelli (48,6 metra), slabši (za nekaj metrov daljša zavorna pot …) so v tem pogledi izdelki znamk Continental, Bridgestone, Michelin, Vredestein, Yokohama in Triangle, najslabša pa je zimska pnevmatika znamke Maxxis, ki je za uspešno izvršitev te naloge potrebovala 56,8 metra zavorne poti. Povedano drugače, ko se je testni BMW z nameščenimi pnevmatikami znamke Pirelli že ustavil, je BMW, ki so ga obuli v pnevmatike znamke Maxxis, še vedno potoval s približno 40 km/h, odnosno 30 km/h v primerih, ko so ga obuli v izdelke znamk Linglong in Vredestein. Ob zaviranju na suhi vozni podlagi pa ni bilo tako velikih razlik v metrih, najboljša v tem pogledu (100-0 km/h) je zimska pnevmatika znamke Michelin (42,4 metra), najslabša pa je ponovno pnevmatika znamke Maxxis (46,2 metra). Omenimo še zaviranje po zasneženi vozni podlagi (50-0 km/h). V tej disciplini je blestela pnevmatike znamke Bridgestone, ker je testni BMW za popolno zaustavitev potreboval samo 25,7 metra zavorne poti. V tem pogledu je najslabši izdelek znamke Yokohama (27,1 metra).

Kako pa je z ekonomičnostjo, odnosno dolgoživostjo testiranih pnevmatik? Z najcenejšim kompletom tokrat testiranih zimskih pnevmatik (ob tem govorimo o pnevmatikah znamke Triangle …) boste po oceni avstrijskih in nemških strokovnjakov prevozili približno 32.500 kilometrov, še manjše število kilometrov boste do izrabe pnevmatik prevozili tudi z nekoliko dražjimi izdelki znamke Linglong (28.500 km), najbolj dolgoživa pa sta izdelka znamk Goodyear (43.750 km) in Michelin (48.750 km), ki pa sta žal tudi občutno dražja. S približno 40.000 prevoženimi kilometri se lahko pohvalijo tudi izdelki znamk Pirelli, Bridgestone in Continental, z ostalimi zimskimi pnevmatikami, ki jih ob opisovanju dolgoživosti nisem posebej omenil, boste v povprečju prevozili približno 32.000 kilometrov, potem pa jih bo potrebno zamenjati. Avstrijci in Nemci priporočajo kupcem, da se ob nakupu odločijo samo za testirane zimske pnevmatike, ki so na tem testu dosegle prvih 5 mest (Goodyear (1), Michelin (2), Pirelli (3), Bridgestone (4) in Continental (5)), preostalih 5 slabše uvrščenih zimskih pnevmatik pa iz različnih razlogov ne morejo priporočiti kupcem.