Prekletstvo modernih avtomobilov

V največjem nemškem avtomobilskem klubu so se tokrat lotili analize stroškov popravil avtomobilov v treh namišljenih scenarijih (majhna poškodba sprednjega in zadnjega dela avtomobila ter menjava vetrobranskega stekla) in ob tem ugotovili, da boste za odpravo takšnih poškodb drago plačali.

V dobrih starih časih (pred približno 20. leti) so bili avtomobili večinoma še vedno opremljeni z zaščitnimi letvami na odbijačih in karoseriji, ki seveda niso bile obarvane v barvo karoserije, ker s tem izničite njihovo prvotno funkcionalnost (zaščita vozila na parkiriščih ter pri trkih pri zelo nizkih hitrostih), v sedanjih časih pa tega ni več, temu primerne pa so tudi poškodbe karoserij in odbijačev pod katerimi se skriva v današnjih časih obligatorna 'elektronska krama' v obliki kamer in senzorjev.

Nemci so tokrat primerjali stroške popravil pri 21. modelih različnih proizvajalcev in ob tem ugotovili občutne razlike glede višine stroškov popravil. Menjava vetrobranskega stekla pri vozilih brez vgrajene 'invalidske opreme' v obliki kamer in senzorjev vas bo v povprečju olajšala za približno 300 do 400 evrov, pri aktualnem golfu vas bo menjava vetrobranskega stekla v Nemčiji olajšala za približno 2.400 evrov, ker boste morali poravnati tudi stroške kalibracije vgrajene kamere. Zanimiv pa je tudi primer toyote corolle in suzukija swace. Čeprav gre v tem primeru za popolnoma enaka avtomobila, vas bo menjava vetrobranskega stekla pri suzukiju ožela še za dodatnih 200 evrov.

Še dražja pa je menjava prednjega odbijača in prednjega žarometa. V primeru novega fiata 500 ob tem govorimo o še relativno znosnih 3.000 evrih, v primeru BMW-ja 330e pa že lahko govorimo o ekonomski totalki, ker boste za menjavo odbijača in enega žarometa morali odšteti skoraj 8.000 evrov. Za to je kriva predvsem modna svetlobna oprema v obliki laserskih žarometov (neto prodajna cena za en kos: približno 3.300 evrov …), ki pa v praksi niso vredni nakupa, ker ne prinašajo dodane vrednosti, odnosno boljše svetilnosti, ki jo oglašuje hišni marketing znamke BMW. Za nakup običajnega LED žarometa pa boste v primeru tega BMW-ja porabili precej manj denarja, ker ga lahko dobite že za približno 1.700 evrov (neto cena). Malenkostno ceneje jo bodo v Nemčiji ob tem odnesli lastniki volva XC60, ker bodo za podobno popravilo odšteli 'samo' 6.000 evrov.

Tudi v primerih, ko imate poškodovan zadnji odbijač in zadnjo luč vas bo to lahko drago stalo. Še najmanj bodo ob tem plačali lastniki tesle Y, ker v odbijaču nimajo vgrajenih parkirnih senzorjev, posledično vas bo menjava obeh sestavnih delov ožela za približno 2.800 evrov. V primeru Volkswagnovega golfa jo ne boste odnesli tako poceni, ker vam bodo zaračunali skoraj 5.000 evrov. Predvsem zaradi tega, ker vam bodo ob tem zamenjali še dve elektronski enoti (neto cena ene enote: 674 evrov), čeprav namišljen scenarij kluba ADAC predvideva poškodbo in menjavo samo ene enote. Pri znamki Volkswagen pa pravijo, da je ob tem potrebna menjava obeh komponent … Še bolj bizarna je situacija s poškodovanim zadnjim odbijačem, ker vam večina proizvajalcev avtomobilov prepoveduje popravila odbijačev, baje zato, ker bi na novo nanešena barva z neprimerno debelino nanosa barve lahko motila delovanje pod odbijačem skrite elektronike.

Potem pa naročite nov odbijač in glej ga zlomka, tudi ta ni pobarvan v barvo karoserije … Zato se človek v tem primeru ne more znebiti občutka, da so ga žejnega prepeljali čez vodo, ker si današnji proizvajalci avtomobilov zamislijo popravila avtomobilov na takšen način, da ob tem zaslužijo čim več denarja. To je razvidno tudi pri menjavi nekaterih ostalih sestavnih delov današnjih avtomobilov, ker vam danes raje prodajo nov sestavni del, namesto, da bi z novimi sestavnimi deli popravili starega. Seveda pa to nima prav nič z ekološkim razmišljanjem, ki ga današnji proizvajalci avtomobilov tako radi oglašujejo.