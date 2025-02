Presenečenje na sejmu CMT 2025

Na letošnjem sejmu CMT 2025, ki se je odvijal proti koncu letošnjega januarja v Stuttgartu, so pri tradicionalno premijsko orientirani znamki Wanner poskrbeli za popolno presenečenje, ker so predstavili svoj prvi, zaenkrat samo prototipni 4x4 'mikro-bivalnik' za dve osebi.

Nemško znamko Wanner po navadi povezujemo predvsem s prestižnimi počitniškimi vozili na osnovi serijskih lahkih gospodarskih vozil in avtobusov znamke Mercedes-Benz, sedaj pa so se oddaljili od premijskih pričakovanj kupcev in predstavili resnično majhen avtodom za dve osebi na osnovi serijskega 'kei-car' (lahek avtomobil) izdelka znamke Mazda (model scrum). Tako smo dobili prikupen 'avtodomček', ki se razteza na 3,4 metra dolžine (širina: 150 cm, višina: 200 cm), seveda pa Nemci s tem izdelkom ne ciljajo na družine, temveč predvsem na '4-nožne človeške pare' brez potomstva.

Srce tega mikro 4x4 bivalnika predstavlja zelo prilagodljiva notranjost bivalnega prostora, ker se tam vgrajena sedežna garnitura lahko zelo hitro spremeni v posteljo za dve osebi, omenjajo pa tudi tretja vrata na zadku, ki se odpirajo navzgor, podobno kot pri dostavnih vozilih in služijo kot osnova za namestitev šotorsko izvedenega predprostora. Zaradi majhnosti tega avtodoma se morata uporabnika odpovedati kuhanju na plin, to nalogo lahko prevzame električni kuhalnik, z majhnim volumnom (15 litrov) se lahko pohvali tudi vgrajeni hladilnik, ki bi si posledično morda zaslužil samo ime 'hladilni predal'. Za oskrbo z električno energijo skrbijo 500 vatne sončne celice na strehi vozila, ki ob tem polnijo 500 amperske akumulatorje, medtem ko je za ogrevanje notranjosti v takšnem 'mikro-bivalniku' zadolžen kar vgrajeni 0,66-litrski prisilno polnjen (turbo) bencinski pogonski motor.

Ta je po japonsko skromen, ker je pogonska moč v 'kei-jidōsha' avtomobilih pač zakonsko omejena na 64 KM (47 kW), posledično s takšno 'konjenico' pod motornim pokrovom ne boste ravno divjali, ker znaša končna hitrost silverdream minija največ 90 km/h.