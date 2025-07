Prvi indonezijski 'avtohtoni' avtomobil

Na sejmu GIIAS, ki se v teh dneh odvija v Indoneziji, se je publiki prvič predstavil novi prototipni, striktno električno gnani SUV z oznako i2C, ki ga njegov proizvajalec (orožarsko podjetje TMI) reklamira kot prvi avtohtoni proizvod indonezijske avtomobilske industrije.

Pred časom so Indonezijci dobili dva nova izdelka (aletra L8 in polytron G3) njihove avtomobilistične industrije, ki v bistvu nista nič drugega kot v domorodca zakamuflirana Kitajca (livan maple 80V L in skyworth EV6), sedaj smo dobili še podoben izdelek znamke TMI (Teknologi Militer Indonesia), ki se za razliko od obeh omenjenih preimenovanih kitajskih izdelkov lahko pohvali s samosvojo obliko, čeprav se pod njegovo zunanjostjo tudi tokrat skriva kitajska tehnološka platforma, ki jo je prispevala znamka BYD (model atto 3).

Na sejmu GIIAS (Gaikindo Indonesia International Motor Show) pa obiskovalci ne morejo občudovati dokončnega izdelka podjetja TMI, ker so tam razstavili samo prototip iz gline v merilu 1:1, ki naj bi ga v končni produkcijski različici spoznali šele proti koncu leta 2027. Do takrat naj bi Indonezijci izdelali približno 50 voznih prototipov modela i2C, ki bo kupcem na voljo šele leta 2028, in to po ugodni prodajni ceni (približno 30.000 evrov). Za odšteti denar bo kupec prejel 5- ali pa 7-sedežni SUV s 150 kW (204 KM) pogonske moči ter 310 Nm motornega navora, vgrajeni električni pogonski sklop ga bo lahko pognal do največ 200 km/h (0-100 km/h: 9,1 sekunde). V to vozilo naj bi vgrajevali paket akumulatorjev s kapaciteto 83.4 kWh, ki naj bi mu po normi CLTC omogočili približno 617 kilometrov akcijskega radija.

Vozilo, ki ga proizvajalec reklamira kot ‘Indonesia Indigenous Car’, naj bi oblikovali domači indonezijski oblikovalci, vendar pod budnim očesom strokovnjakov podjetja Italdesign, ki so poskrbeli tudi za razvoj ustrezne tehnologije in implementacijo sodobnih tehničnih rešitev.