Rabljeni 'električarji' težko najdejo kupce

Iz Nemčije prihaja novica o nedavno izvedeni študiji organizacije DEKRA in podjetja Ipsos, ki kaže na splošni upad zanimanja nemških kupcev za nakup rabljenih električnih avtomobilov, ker bi se trenutno za nakup takšnih rabljenih vozil odločilo manj kupcev kot pred dvema letoma.

Čeprav nam proizvajalci avtomobilov že skoraj vsak dan predstavijo kakšen nov električni 'slot car' v merilu 1:1, ki bo po nakupu seveda 'nekaj najboljšega' kar se vam sploh lahko zgodi v življenju, je večini racionalnih kupcev še vedno povsem vseeno za nove električne avtomobile, še slabše pa kaže aktualnim lastnikom električnih avtomobilov, ker so si na podlagi modnih trendov kupili 'večne avtomobile' (rabljen avtomobil, ki ga je skoraj nemogoče prodati …), ki izgubljajo vrednost hitreje kot se topi sneg na spomladanskem soncu.

To je tudi glavni razlog za zadržanost kupcev rabljenih električnih avtomobilov. Ko so Nemci pred dvema letoma prvič izvedli njihovo študijo so bili odgovori naključno izbranih sogovornikov še nekoliko drugačni. Takrat je bilo 24 odstotkov izmed vseh vprašanih mnenja, da obstaja velika možnost, da si v bližnji bodočnosti kupijo rabljen električni avtomobil. Sedaj je takšnih samo še 19 odstotkov izmed vseh vprašanih. Več pa je tudi takšnih (2025: 64 %, 2023: 59 %), ki o nakupu rabljenega električnega avtomobila sploh ne razmišljajo. Leta 2023 (44 % izmed vseh vprašanih) je bila skrb glede zadostnega akcijskega dosega s samo enim polnjenjem akumulatorjev pri ljudeh, ki so sodelovali v tej raziskavi, precej bolj izrazita kot letos. Letos to skrbi samo še 41 odstotkov izmed vseh vprašanih, ker je akumulatorska tehnologija že napredovala in imajo novi električni avtomobili izboljšane akcijske radije.

Tudi skrb nemških potrošnikov glede premalo razvejanega omrežja električnih polnilnic se je v dveh letih znižala (to skrbi samo še 27 % izmed vseh vprašanih, leta 2023 je bilo glede tega zaskrbljenih 33 % izmed vseh vprašanih). Več pa je vprašanih, ki so zaskrbljeni zaradi izgube vrednosti rabljenih električnih avtomobilov, v bistvu to skrbi vsakega četrtega vprašanega, ki je sodeloval v tej raziskavi. Razlog za takšno skrb je enostaven. Medtem ko bo večina bencinsko in dizelsko gnanih rabljenih avtomobilov v treh letih izgubila približno 50 odstotkov njihove vrednosti, bodo električno gnani avtomobili v treh letih v povprečju izgubili še dodatnih 10 odstotkov, nekateri pa tudi več. Lep primer tega so skoraj 3-tonske 'električne krave' znamke Mercedes-Benz, ki znajo že po samo enem letu lastništva izgubiti 60 odstotkov njihove vrednosti. Ja, v dobrih starih časih so bili izdelki te znamke pravi večni avtomobili, ker so bili izdelani zelo kvalitetno v skladu s filozofijo 'build for a lifetime', danes bodo 'večni' iz povsem drugih razlogov …