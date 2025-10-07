Avto.info
Ford Tourneo Courier TREND 1.0ECOBOOST-SLO-LED-TEMP-DAB-LINE-HILL-ANDRO Ford Tourneo Courier SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
E-Pace 2.0d 4x4 R-Dynamic Aut. E-Pace AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
XE 2.0D E-Performance XE AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
DS3 1.2 PT So Chic DS3 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
208 E 50KWH ACTIVE PACK 208 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Giulia 2.0 Turbo Q4 TI Aut. Giulia AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Grandland 1.6 HYBRID4 Ultimate AUT. Grandland AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
DS4 2.0 HDI So Chic DS4 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Berlingo 1.5 BHDi XL Berlingo AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.

DEKRA & Ipsos

Rabljeni 'električarji' težko najdejo kupce

DEKRA & Ipsos: Rabljeni 'električarji' težko najdejo kupce

DEKRA & Ipsos

Avtor: Foto: Dekra/Ipsos in LeasePlan Deutschland GmbH
DEKRA & Ipsos: Rabljeni električarji težko najdejo kupce

Iz Nemčije prihaja novica o nedavno izvedeni študiji organizacije DEKRA in podjetja Ipsos, ki kaže na splošni upad zanimanja nemških kupcev za nakup rabljenih električnih avtomobilov, ker bi se trenutno za nakup takšnih rabljenih vozil odločilo manj kupcev kot pred dvema letoma.

Čeprav nam proizvajalci avtomobilov že skoraj vsak dan predstavijo kakšen nov električni 'slot car' v merilu 1:1, ki bo po nakupu seveda 'nekaj najboljšega' kar se vam sploh lahko zgodi v življenju, je večini racionalnih kupcev še vedno povsem vseeno za nove električne avtomobile, še slabše pa kaže aktualnim lastnikom električnih avtomobilov, ker so si na podlagi modnih trendov kupili 'večne avtomobile' (rabljen avtomobil, ki ga je skoraj nemogoče prodati …), ki izgubljajo vrednost hitreje kot se topi sneg na spomladanskem soncu.

To je tudi glavni razlog za zadržanost kupcev rabljenih električnih avtomobilov. Ko so Nemci pred dvema letoma prvič izvedli njihovo študijo so bili odgovori naključno izbranih sogovornikov še nekoliko drugačni. Takrat je bilo 24 odstotkov izmed vseh vprašanih mnenja, da obstaja velika možnost, da si v bližnji bodočnosti kupijo rabljen električni avtomobil. Sedaj je takšnih samo še 19 odstotkov izmed vseh vprašanih. Več pa je tudi takšnih (2025: 64 %, 2023: 59 %), ki o nakupu rabljenega električnega avtomobila sploh ne razmišljajo. Leta 2023 (44 % izmed vseh vprašanih) je bila skrb glede zadostnega  akcijskega dosega s samo enim polnjenjem akumulatorjev pri ljudeh, ki so sodelovali v tej raziskavi, precej bolj izrazita kot letos. Letos to skrbi samo še 41 odstotkov izmed vseh vprašanih, ker je akumulatorska tehnologija že napredovala in imajo novi električni avtomobili izboljšane akcijske radije.

Tudi skrb nemških potrošnikov glede premalo razvejanega omrežja električnih polnilnic se je v dveh letih znižala (to skrbi samo še 27 % izmed vseh vprašanih, leta 2023 je bilo glede tega zaskrbljenih 33 % izmed vseh vprašanih). Več pa je vprašanih, ki so zaskrbljeni zaradi izgube vrednosti rabljenih električnih avtomobilov, v bistvu to skrbi vsakega četrtega vprašanega, ki je sodeloval v tej raziskavi. Razlog za takšno skrb je enostaven. Medtem ko bo večina bencinsko in dizelsko gnanih rabljenih avtomobilov v treh letih izgubila približno 50 odstotkov njihove vrednosti, bodo električno gnani avtomobili v treh letih v povprečju izgubili še dodatnih 10 odstotkov, nekateri pa tudi več. Lep primer tega so skoraj 3-tonske 'električne krave' znamke Mercedes-Benz, ki znajo že po samo enem letu lastništva izgubiti 60 odstotkov njihove vrednosti. Ja, v dobrih starih časih so bili izdelki te znamke pravi večni avtomobili, ker so bili izdelani zelo kvalitetno v skladu s filozofijo 'build for a lifetime', danes bodo 'večni' iz povsem drugih razlogov …

Send to Kindle
| Share

Oddaj komentar

Pridružene novice

07.10.2025
NOVI SANDERO, SANDERO STEPWAY, JOGGER IN LOGAN: ŠE VEČ BISTVENEGA IN ŠE VEDNO ZA DOSEGLJIVO CENO
07.10.2025
DACIA HIPSTER CONCEPT : ALTERNATIVNO VIDENJE ELEKTRIČNE MOBILNOSTI
06.10.2025
Zimske gume 2025: kako izbrati najboljše?: Zimske gume 2025: kako izbrati najboljše?
06.10.2025
Avto po lizingu : Ali se splača in kako preveriti zgodovino po VIN ter kupiti brez preplačila?
06.10.2025
Lancia megagamma (1978): Zamujena priložnost?
03.10.2025
Nova storitev za električna vozila vseh znamk: Autocommerce uvaja AVILOO FLASH test baterij
03.10.2025
Jeep in vrhunska kuhinja – skupne vrednote: Zmagovalka MasterChefa, Miša Koplova, od zdaj vozi Jeep Compass
02.10.2025
Analiza portala Carwow: Katere rabljene avtomobile najraje odkupijo nemški trgovci?
01.10.2025
Digitalno upravljanje z energijo: Charge Pro na novo opredeljuje polnjenje električnih vozil
01.10.2025
domača predstavitev: RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC

Iskalnik rabljenih vozil

Išči

E-novice s področja avtomobilizma - prijava / odjava