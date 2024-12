Razkrite tipične napake električnih avtomobilov

25. 11. 2024 - Predstavniki nemške organizacije TÜV so v teh dneh predstavili statistične rezultate letos opravljenih tehničnih pregledov vozil, ki ponovno razkrivajo najbolj in najmanj zanesljive avtomobile. Letos se je v njihovi statistiki prvič pojavilo tudi 10. striktno električno gnanih avtomobilov.

Skupna zmagovalka letošnjega nemškega 'TÜV-Reporta' je honda jazz, ker je na letošnjih nemških tehničnih pregledih v kategoriji od 2. do 3. leta starih avtomobilov zaradi napak pogrnilo samo 2,4-odstotka pregledanih jazzov, povsem drugačno zgodbo pa v isti kategoriji (od 2. do 3. leta stari avtomobili) pripoveduje Teslin model 3, ker je na nemških tehničnih pregledih letos pogrnilo kar 14,2-odstotka vseh pregledanih primerkov tega modela. Tako velikega števila napak niso našli pri nobenem drugem avtomobilu te starosti (od 2. do 3. leta stari avtomobili), posledično je Teslin model 3 pristal na zadnjem mestu izmed 111. letos ocenjenih modelov avtomobilov različnih znamk.

Teslin model 3 ima na tehničnih pregledih predvsem težave s podvozjem (za to je zaslužna velika masa vozila, ki posledično pospeši izrabo sestavnih delov podvozja …), zavorami (znana rak rana električnih vozil, zakrivi jo rekuperacija in posledično nezadostna uporaba zavor ob vožnji avtomobila …) ter svetlobnimi telesi, čeprav ob tem govorimo o avtomobilih, ki so v treh letih prevozili samo povprečnih 53.000 kilometrov. Nekoliko boljši je v tem pogledu Renaultov zoe, ker je letos na nemških tehničnih pregledih pogrnilo 'samo' 8,9-odstotka pregledanih primerkov tega električno gnanega kompaktnega renaulta. Da so zadeve za lastnike električnih vozil lahko precej manj problematične pa dokazujeta volkswagen e-golf (na tehničnih pregledih je pogrnilo samo 3,4-odstotka pregledanih primerkov tega modela …) in električno gnani hyundai kona (4 %).

Na splošno gledano pa je trenutno na nemških cestah približno 20-odstotkov vozil z večjimi ali pa celo nevarnimi napakami, ker na tehničnem pregledu v povprečju pogrne vsak 5. pregledan osebni avtomobil. Največ avtomobilov pogrne zaradi poškodovane zavorne napeljave, nepravilno delujočih volanskih mehanizmov ali rje na pomembnih delih karoserijske strukture. Približno 15.000 takšnih, letos pregledanih vozil so Nemci posledično izločili iz prometa, približno 11-odstotkov izmed vseh letos pregledanih vozil pa je imelo majhne napake, skoraj 68-odstotkov izmed vseh letos pregledanih vozil na tehničnih pregledih organizacije TÜV je tehnične preglede opravilo brez napak. Povprečna starost letos pregledanih vozil znaša 10,3 let, pred desetimi leti je bila ta številka nekoliko nižja (8,8 let). Posledično je letos na tehničnih pregledih pogrnilo 23-odstotkov avtomobilov v starosti od 10 do 11 let, pri vozilih, ki so stara od 12. do 13. let je ta kvota še nekoliko višja (28,1 %).

Kot najbolj problematična modela ob tem omenjajo Renaultovega twinga (41,5 % pregledanih vozil tega tipa in te starosti ni opravilo tehničnega pregleda …) in pa dacio logan (41 %). Precej boljša sta v tem pogledu volkswagen golf plus (20,6 %) in pa mitsubishi ASX (19,6 5), kot kralja zanesljivosti v tej kategoriji (vozila v starosti od 10 do 13 let) pa omenjajo porsche 911 carrera, ker na tehničnih pregledih s tem avtomobilom pogrne samo 7,9 odstotka pregledanih primerkov. Med zmagovalci pa omenjajo tudi kio picanto (6,4 %) v segmentu majhnih avtomobilov in seveda prej omenjeno hondo jazz (2,4 %) v segmentu 'superminijev'. Zmagovalec v C segmentu je volkswagen e-golf (3,4 %), medtem ko je najmanj problematično vozilo srednjega razreda okrašeno z logotipi znamke Audi. Njihova modela A4/A5 imata v tem pogledu najnižjo kvoto (4,7 %), med enoprostorci pa kraljuje volkswagen golf sportsvan (2,5 %), med SUV vozili imajo na tehničnih pregledih najmanj težav lastniki audija Q2 (2,6 %).