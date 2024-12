Razkritje najmanj na zimo pripravljenih električnih avtomobilov

Strokovnjaki kalifornijske družbe Vaziri Law Group so v teh dneh predstavili izsledke njihove raziskave glede najmanj na zimo pripravljenih električnih avtomobilov. Tudi tokrat so serijski izdelki znamke Tesla (modeli Y, X in S) 'zablesteli', vendar v negativnem smislu.

Vseh 16 električnih avtomobilov, ki so bili udeleženi v tej študiji, so Američani ocenjevali na podlagi štirih kriterijev (krajšanje akcijskega dosega zaradi zimskih temperatur ozračja, število prometnih nesreč s temi avtomobili v zimskem času, hitro polnjenje akumulatorjev pozimi (10 do 80 %) na odprtem in še uporabna kapaciteta akumulatorjev). Po skupnem seštevku pridobljenih točk so Američani ugotovili, da si naslov najmanj zanesljivega 'zimskega' električnega avtomobila zasluži Nissanov leaf, ker mu poleg občutne izgube avtonomije (- 38 %) ob vožnji v zimskem času očitajo tudi občutno povečan odmerek časa (59 minut) ob polnjenju (10 do 80 %) na javnih hitrih polnilnicah, ki so po navadi postavljene na prostem. Na drugem mestu lestvice električnih avtomobilov, ki jim ne ležijo zimske razmere, se je znašel Teslin model Y, ker ima pozimi najvišjo stopnjo izgube avtonomije (- 52 %) izmed vseh električnih avtomobilov, ki jih obravnava študija združenja kalifornijskih pravnikov. Poleg tega je ta model v zimskem obdobju pogosto zapleten v prometne nesreče (povprečnih 7 nesreč v obdobju 3. let …), predvsem zaradi slabega obnašanja vozila ob vožnji po zaledenelih površinah in že znanega dejstva, ki pravi, da so vozniki tesel preveč samozavestni, ker pač verjamejo v marketinške pravljice o superiornosti izdelkov znamke Tesla. Edina pozitivna stvar, ki so jo omenili ob povezavi z modelom Y je kratek čas polnjenja (10 do 80 %) na javnih polnilnicah v zimskih razmerah, ker bo ta postopek uporabniku tega modela v povprečju vzel samo 27 minut.

S podobnim upadom akcijskega radija v zimskih razmerah se morajo spopadati tudi lastniki Teslinega modela X, še slabše jo bodo pozimi glede upada avtonomije (- 55 %) odnesli lastniki modela S, ki se ponaša še z enim neslavno oceno (povprečnih 9 nesreč v obdobju 3. let …) glede zimskih voženj, še huje je v tem primeru za lastnike Teslinega modela 3, ki so ga posledično so ga okronali z naslovom najbolj nevarnega 'zimskega' električnega avtomobila. Povrh vsega se tudi model 3 lahko pohvali s 50-odstotno izgubo akcijskega dosega v zimskem času. Popolno nasprotje (v povprečju niti ene prometne nesreče v obdobju 3. let) tega je Volkswagnov model ID4, precej boljša (- 35 %) kot pri teslah je tudi zimska izguba akcijskega radija. Na 6. in 7. mesto te neslavne lestvice sta se uvrstila BMW i3 (- 15 %) in volkswagen e-golf (- 12 %), ker se lahko pohvalita s sprejemljivim upadom avtonomije v zimskem času, sta pa slabša od izdelkov znamke Tesla v pogledu hitrega polnjenja na javnih polnilnicah v zimskem obdobju, ker bodo uporabniki obeh za ta postopek (10 do 80 %) potrebovali približno 40 minut. Pravo torturo bodo v tem pogledu doživeli lastniki modela (volt hybrid) znamke Chevrolet, ker bodo pozimi na javni hitri polnilnici obtičali za rekordnih 210 minut, in to navzlic temu, da znaša kapaciteta vgrajenih akumulatorjev samo 18,4 kWh.

Kot resničnega zmagovalca te raziskave pa omenjajo izdelke južnokorejske znamke Hyundai. Njihovi modeli iz družine ioniq se pozimi lahko dejansko pohvalijo s samo 3-odstotno izgubo akcijskega radija, poleg tega bodo uporabnikom pozimi sposobni zagotoviti kratke postanke (povprečnih 16 minut) na javnih hitrih polnilnicah.