Avto.info
Ford Kuga Active X 2.5 HYBR 134kW FHEV AWD-SLO-RADAR-HEADUP Ford Kuga SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
Ford Kuga Active X 2.5 HYBR 134kW FHEV AWD-SLO-RADAR-HEADUP Ford Kuga SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
Ford Kuga St-Line X 2.5Duratec Hybrid FHEV-SLO-LED-NAV-KEYLE Ford Kuga SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
C5 Aircross 1.2 PureTech Feel Pack C5 Aircross AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
C5 Aircross 1.2 PureTech Feel Pack C5 Aircross AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
MX-30 35.5kWh MX-30 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Crossland 1.2 TURBO Elegance Crossland AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
C4 Grand SpaceTourer 1.5 Feel BHDi AUT. C4 Grand SpaceTourer AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Giulia 2.0 Turbo Q4 TI Aut. Giulia AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.

ARI 458 pro

Razširjena uporabnost

ARI 458 pro: Razširjena uporabnost

ARI 458 pro

Avtor: Foto: ARI Motors
ARI 458 pro: Razširjena uporabnost ARI 458 pro: Razširjena uporabnost ARI 458 pro: Razširjena uporabnost ARI 458 pro: Razširjena uporabnost ARI 458 pro: Razširjena uporabnost

Posel z majhnimi in posledično dejansko ekološko naravnanimi vozili v gospodarske namene očitno cveti, vsaj v Nemčiji, kjer so v teh dneh predstavili novo, razširjeno paleto striktno električno gnanih lahkih gospodarskih vozil, ki jih ob kitajski pomoči izdeluje znamka ARI Motors. Ob tem govorimo o modelu 458 pro.

V podjetju ARI Motors model 458 pro oglašujejo kot največjega lahko gospodarskega predstavnika kategorije L7e. ARI 458 pro XL se ob primerjavi z običajnim modelom 458 pro lahko pohvali z dodatnimi 50. centimetri (približno …) skupne dolžine, čeprav ob tem ostaja dejansko kompakten (skupna dolžina: 382 cm) in tudi uporaben, ker ponuja uporabno nosilnost (850 kg) v območju približno 5-metrskih poltovornjakov z modno dvojno kabino, ki v naših mestih delujejo podobno izgubljeno kot severni medvedi v Sahari. S tem, ko so Nemci podaljšali nosilno šasijo in medosno razdaljo, se je uporabna nosilnost pri tem simpatičnem 'mestnem obrtniku' dvignila za približno 200 kilogramov. Nemci ob tem uporabniku ponujajo skupno tri možne dolžine nadgradenj (običajna, L in XL), posledično je kupcu na voljo približno 30 možnih različic z različnimi nadgradnjami. Če se kupec odloči za nakup 'kufer' različice z zaprtim tovornim delom se bo ob tem lahko odločil za različice z volumnom 3,45, 4, 5,58 in 6,41 kubičnega metra v primeru verzije alkoven s tovornim delom, ki sega nad potniško kabino.

Približno 149 centimetrov široki ARI 458 pro je skromno motoriziran (ena izmed pravih vrednot okoljevarstvenega prehoda …), ker ima voznik ob njegovi uporabi na voljo samo skromnih '20 konj' (15 kW) pogonske moči, posledično s tem vozilom ne boste postavljali hitrostnih rekordov, ker znaša njegova največja hitrost približno 70 km/h. Ko bo to vozilo v letošnjem septembru na voljo kupcem, bo kupec osnovne različice v Nemčiji za takšnega 'majhnega delavčka' odštel samo 15.790 evrov (tovarniška cena brez dajatev). Za odšteti denar bo prejel različico z manjšim paketom vgrajenih akumulatorjev (kapaciteta: 15 kWh), ki mu bodo lahko s samo enim polnjenjem omogočili od 120 do 180 kilometrov akcijskega dosega. V tem primeru je vozilo serijsko opremljeno s klasičnim električnim paketom (električno gnana kabinska stekla + daljinsko centralno zaklepanje), MP4 predvajalnikom z 'modrozobo' povezavo, LED dnevnimi lučmi in kamero za vzvratno vožnjo. Ob doplačilu bo ta spisek daljši, ker se na njem lahko znajde tudi klimatska naprava, servo volan, prednja cevna zaščita, vlečna kljuka (največja dovoljena masa prikolice: 350 kg) in solarna naprava za boljšo oskrbo akumulatorjev, ki bodo na domačem omrežju (220 V) napolnjeni v približno šestih urah. Ob doplačilu pa kupcem ponujajo tudi večji paket vgrajenih akumulatorjev s kapaciteto 23,5 kWh. V tem primeru znaša akcijski radij od 180 do največ 230 kilometrov.

ARI 458 pro: Razširjena uporabnost
ARI 458 pro: Razširjena uporabnost
ARI 458 pro: Razširjena uporabnost
ARI 458 pro: Razširjena uporabnost
ARI 458 pro: Razširjena uporabnost
ARI 458 pro: Razširjena uporabnost
ARI 458 pro: Razširjena uporabnost
ARI 458 pro: Razširjena uporabnost
Send to Kindle
| Share

Oddaj komentar

Pridružene novice

09.02.2026
Dogajanje v Nemčiji: Število mlado- in starodobnih vozil še vedno narašča
07.02.2026
Temna noč: Kako Ford osvetljuje pot?
06.02.2026
Citroën C4 hibrid 145 business: Udobje je njegovo drugo ime
06.02.2026
Avto Edo, Avtomarket Rebernik in ASPC Drobnič : Priznanja Fordovemu trgovcu in serviserjema leta 2025
05.02.2026
Preprodajalci si že manejo roke …: Kitajci naj bi leta 2027 lahko uvažali tudi starodobnike
05.02.2026
Rešitev proti blatu: Pohodna guma HIT Top Clean II
05.02.2026
Nadaljujemo s poslanstvom: Minulo leto bo za Ford Pro iz več razlogov ostalo v najlepšem spominu
04.02.2026
Novi VW T-Roc 2026 že navdušuje v Sloveniji!: Novi VW T-Roc 2026 že navdušuje v Sloveniji!
04.02.2026
Opel mokka 1.2 turbo hibrid 48 V GS: Osvežena in naelektrena
03.02.2026
Čedalje več dragih popravil: Tempirana bomba z imenom priključni hibrid

Iskalnik rabljenih vozil

Išči

E-novice s področja avtomobilizma - prijava / odjava