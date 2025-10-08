Avto.info
Ford Tourneo Courier TREND 1.0ECOBOOST-SLO-LED-TEMP-DAB-LINE-HILL-ANDRO Ford Tourneo Courier SUMMIT AVTO, družba za uvoz in prodajo avtomobilov, d.o.o.
E-Pace 2.0d 4x4 R-Dynamic Aut. E-Pace AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
XE 2.0D E-Performance XE AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
DS3 1.2 PT So Chic DS3 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
208 E 50KWH ACTIVE PACK 208 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Giulia 2.0 Turbo Q4 TI Aut. Giulia AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Grandland 1.6 HYBRID4 Ultimate AUT. Grandland AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
DS4 2.0 HDI So Chic DS4 AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.
Berlingo 1.5 BHDi XL Berlingo AVTOHIŠA SELIŠKAR d.o.o.

Auriga Explorer voyager

Relativno kompaktni avanturist z bivalnim udobjem

Auriga Explorer voyager: Relativno kompaktni avanturist z bivalnim udobjem

Auriga Explorer voyager

Avtor: Foto: Auriga Explorer
Auriga Explorer voyager: Relativno kompaktni avanturist z bivalnim udobjem Auriga Explorer voyager: Relativno kompaktni avanturist z bivalnim udobjem Auriga Explorer voyager: Relativno kompaktni avanturist z bivalnim udobjem Auriga Explorer voyager: Relativno kompaktni avanturist z bivalnim udobjem Auriga Explorer voyager: Relativno kompaktni avanturist z bivalnim udobjem Auriga Explorer voyager: Relativno kompaktni avanturist z bivalnim udobjem Auriga Explorer voyager: Relativno kompaktni avanturist z bivalnim udobjem

V Nemčiji so v teh dneh predstavili dokaj domiselno zasnovan bivalnik na osnovi 'midsize' (za Američane …) poltovornjaka, ki lahko ponudi bivanje štirim odraslim osebam, čeprav ta 4x4 bivalnik ob tem ni prav dosti večji od kakšnega modnega in samo pogojno uporabnega konkurenta z dvojno kabino.

V nemškem start up podjetju Auriga Explorer so razvili in izdelali koncept relativno kompaktnega počitniškega vozila, ki se lahko pohvali tudi z dobro terensko prehodnostjo in bolj agilnimi voznimi lastnostmi kot tradicionalni avtodomi za 4 potnike, ki so po navadi tudi večji in težji, posledično pa tudi bolj okorni ob vožnji. Projekt voyager je zasnovan na osnovi aktualnega serijskega izdelka znamke Ford (model ranger), ki ima sedaj tudi sorodstvo (volkswagen amarok), zaradi želje po večji uporabnosti so se Nemci ob iskanju primerne platforme seveda odločili za 'single cab' verziji obeh omenjenih poltovornjakov, ki sta v pogledu prevažanja bolj uporabni kot modne 'družinske' (double cab) verzije obeh poltovornih vozil.

Čeprav se voyager ne more pohvaliti z ogromno karoserijo (ob primerjavi s klasičnimi avtodomi …), ker se razteza samo na 585 centimetrih skupne dolžine (širina in višina med vožnjo: 210 x 225 cm), vam bo ob mirovanju po zaslugi dvignjene strehe in izvlečenih elementov karoserije lahko ponudil približno 8 kvadratnih metrov uporabnega bivalnega tlorisa in približno 205 centimetrov visok bivalni prostor, posledično pa tudi prostor za sprejem šestih ljudi, odnosno spalni prostor za štiri osebe. Med serijsko vgrajeno opremo v tem 4x4 bivalniku pa omenjajo vgrajeni kuhalnik na dizelsko gorivo, hladilnik s kompresorjem, talno ogrevanje, zunanji in notranji tuš, stranišče ter rezervoar za pitno vodo. Poleg tega je lahko opremljen tudi s solarnimi paneli za pridobivanje električne energije.

Trenutno je voyager prototipni unikat, ker Nemci s tem vozilom 'otipavajo' tržišče, v primeru pozitivnih reakcij s strani potencialnih kupcev in vlagateljev bodo zagnali tudi serijsko proizvodnjo, ki bo potekala v Nemčiji. Posledično še ni jasno, koliko denarja bi moral kupec odšteti za takšno počitniško modifikacijo serijskega izdelka znamk Ford in Volkswagen.

Send to Kindle
| Share

Oddaj komentar

Pridružene novice

08.10.2025
BMW M5: Kdo je tu nor?!
08.10.2025
NOVA PONUDBA POGONSKIH SKLOPOV ZA DUSTER IN BIGSTER: TUDI HIBRID NA AVTOPLIN S 4X4 IN SAMODEJNIM MENJALNIKOM
08.10.2025
ADAC TEST ZIMSKIH PNEVMATIK : GOODYEAR DRUGO LETO ZAPORED NAJBOLJŠI
07.10.2025
DEKRA & Ipsos: Rabljeni 'električarji' težko najdejo kupce
07.10.2025
NOVI SANDERO, SANDERO STEPWAY, JOGGER IN LOGAN: ŠE VEČ BISTVENEGA IN ŠE VEDNO ZA DOSEGLJIVO CENO
07.10.2025
DACIA HIPSTER CONCEPT : ALTERNATIVNO VIDENJE ELEKTRIČNE MOBILNOSTI
06.10.2025
Zimske gume 2025: kako izbrati najboljše?: Zimske gume 2025: kako izbrati najboljše?
06.10.2025
Avto po lizingu : Ali se splača in kako preveriti zgodovino po VIN ter kupiti brez preplačila?
06.10.2025
Lancia megagamma (1978): Zamujena priložnost?
03.10.2025
Nova storitev za električna vozila vseh znamk: Autocommerce uvaja AVILOO FLASH test baterij

Iskalnik rabljenih vozil

Išči

E-novice s področja avtomobilizma - prijava / odjava