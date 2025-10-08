Relativno kompaktni avanturist z bivalnim udobjem

V Nemčiji so v teh dneh predstavili dokaj domiselno zasnovan bivalnik na osnovi 'midsize' (za Američane …) poltovornjaka, ki lahko ponudi bivanje štirim odraslim osebam, čeprav ta 4x4 bivalnik ob tem ni prav dosti večji od kakšnega modnega in samo pogojno uporabnega konkurenta z dvojno kabino.

V nemškem start up podjetju Auriga Explorer so razvili in izdelali koncept relativno kompaktnega počitniškega vozila, ki se lahko pohvali tudi z dobro terensko prehodnostjo in bolj agilnimi voznimi lastnostmi kot tradicionalni avtodomi za 4 potnike, ki so po navadi tudi večji in težji, posledično pa tudi bolj okorni ob vožnji. Projekt voyager je zasnovan na osnovi aktualnega serijskega izdelka znamke Ford (model ranger), ki ima sedaj tudi sorodstvo (volkswagen amarok), zaradi želje po večji uporabnosti so se Nemci ob iskanju primerne platforme seveda odločili za 'single cab' verziji obeh omenjenih poltovornjakov, ki sta v pogledu prevažanja bolj uporabni kot modne 'družinske' (double cab) verzije obeh poltovornih vozil.

Čeprav se voyager ne more pohvaliti z ogromno karoserijo (ob primerjavi s klasičnimi avtodomi …), ker se razteza samo na 585 centimetrih skupne dolžine (širina in višina med vožnjo: 210 x 225 cm), vam bo ob mirovanju po zaslugi dvignjene strehe in izvlečenih elementov karoserije lahko ponudil približno 8 kvadratnih metrov uporabnega bivalnega tlorisa in približno 205 centimetrov visok bivalni prostor, posledično pa tudi prostor za sprejem šestih ljudi, odnosno spalni prostor za štiri osebe. Med serijsko vgrajeno opremo v tem 4x4 bivalniku pa omenjajo vgrajeni kuhalnik na dizelsko gorivo, hladilnik s kompresorjem, talno ogrevanje, zunanji in notranji tuš, stranišče ter rezervoar za pitno vodo. Poleg tega je lahko opremljen tudi s solarnimi paneli za pridobivanje električne energije.

Trenutno je voyager prototipni unikat, ker Nemci s tem vozilom 'otipavajo' tržišče, v primeru pozitivnih reakcij s strani potencialnih kupcev in vlagateljev bodo zagnali tudi serijsko proizvodnjo, ki bo potekala v Nemčiji. Posledično še ni jasno, koliko denarja bi moral kupec odšteti za takšno počitniško modifikacijo serijskega izdelka znamk Ford in Volkswagen.