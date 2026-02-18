'Restomod', ki polarizira

Medtem ko nam je slavni ameriški oblikovalec Douglas Sam "Chip" Foose s svojimi 'Restomod' izdelki že večkrat dokazal, da je ameriško 'restomod gibanje' sposobno ustvariti tudi zelo elegantne in okusno predelane avtomobile nam zaposleni v podjetju S-Klub LA sedaj dokazujejo, da ima 'Pimp My Ride' filozofija v ZDA še vedno veliko oboževalcev.

Pred mnogimi leti (v obdobju od leta 2004 do leta 2007) so se na MTV lotili tudi snemanja oddaj o predelanih avtomobilih. Rezultat takšnega razmišljanja je bila serija 'Pimp My Ride', ki jo je vodil tedaj slavni raper Xzibit. Po približno treh sezonah predvajanja so to serijo, ki je slavila neokusne avtomobilske predelave in kič, enostavno ukinili, tudi zaradi malomarno in nestrokovno izvedenih predelav, visokih produkcijskih stroškov in 'nategovanja' lastnikov glede dobave predelanih avtomobilov. Poslanstvo te serije očitno nadaljuje podjetje S-Klub LA, ki si je že ustvarilo ime med ljubitelji izredno nastopaško oblikovanih starodobnikov v skladu z že uveljavljeno 'Boy Racer' filozofijo, ki jo zaznamujejo ogromni usmerniki zraka v kombinaciji z izbuljenimi blatniki in vprašljivim okusom za oblikovanje avtomobilov.

Sedaj je pred nami najbolj pompozni izdelek podjetja S-Klub LA, ki dejansko polarizira javnost, podobno kot nastopaški 'SUV kupeji' v obliki BMW-ja X6, ki redno kraljuje na svetovnih lestvicah najbolj nagravžno oblikovanih avtomobilov. V zagovor početju ameriških 'umetnikov oblikovanja' iz Los Angelesa pa velja povedati, da so s to predelavo, ki vključuje kombinacijo stare karoserije mercedes-benza 600 (W100) iz leta 1971 in moderne tehnološke platforme (mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE hybrid, V223, letnik 2024), dejansko rešili pred propadom enega izmed samo 2.187 (ta podatek velja samo za običajno 4-vratno različico tega modela) izdelanih primerkov nekoč najboljšega avtomobila na svetu (mnenje tedanje stroke), ki smo ga po zaslugi maršala Tita zelo dobro poznali tudi v Jugoslaviji.

S-Klub LA 600 'Final Boss' se lahko pohvali tudi z impozantno zalogo motorne moči, ker Američani ob tem omenjajo 1.000 hp (1.014 KM / 746 kW) pogonske moči, seveda pa so ob tem ohranili tudi nivo opremljenosti, udobja in varnosti, ki jih uporabniku lahko ponudi serijski mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE hybrid. Zelo mešani pa so odzivi javnosti na to predelavo, za nekatere je takšen mercedes pravi lepotec, za druge pa oblikovalska nočna mora …