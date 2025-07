Samo nekaj pnevmatik si zasluži predikat 'celoletna'

Tudi zadnji izvedeni test celoletnih pnevmatik v dimenzijah 225/45 R17, ki so ga izvedli strokovnjaki nemškega kluba ADAC, je pokazal številne prednosti, žal pa tudi nekaj slabosti takšnih pnevmatik. Najbolj razveseljivo pa je, da so štiri tokrat testirane 'premijske' celoletne pnevmatike na koncu dobile oceno 'gut' (dobro).

Zaradi njihove praktičnosti so celoletne pnevmatike čedalje bolj priljubljene med kupci, ker lahko zaradi nepotrebe po dvakratni menjavi pnevmatik v enem letu in posledično odstotnostjo pri vulkanizerjih prihranite relativno veliko denarja, sploh če vas je ob tem premamila nizkocenovna pobuda različnih 'no name' proizvajalcev takšnih pnevmatik, vendar ta poteza ni vedno najbolj modra. To je dokazal tudi tokratni test, kjer so bile 4 testirane 'no name' pnevmatike ocenjene z najslabšo možno oceno 'mangelhaft' (pomanjkljivo), ker imajo ob vožnji različne težave z ohranjanjem avtomobila na cesti, ne glede na vozno podlago.

Izdelki znamk Petlas (tip Multi Action PT565, nemška prodajna cena za 1. kos: 97 evrov), Arivo (tip Carlorful A/S, 72 evrov), APlus (tip AS909, 84 evrov) in CST (tip Medalion All Season ACP1, 81 evrov) so bili tokrat precej slabše ocenjeni od zmagovalnih 'premijskih' izdelkov, to razkriva pripeta preglednica, kjer lahko vidite, da se obe zmagovalni (vsaka je prejela oceno 2,3) celoletni pnevmatiki (Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 (135 evrov) in Continental AllSeasonContact 2 (135 evrov)) lahko pohvalita z odličnimi rezultati (vožnja po suhem: od 2,4 do 2,6, vožnja po mokrem: od 2,3 do 2,4, vožnja po snegu: od 2,2 do 2,4), v primeru 4. najslabše ocenjenih pnevmatik pa dobimo povsem drugačne številke (vožnja po suhem: od 3,5 do 4,0, vožnja po mokrem: od 3,2 do 5,5, vožnja po snegu: od 4,8 do 5,5).

Štiri najslabše ocenjene pnevmatike so povsem neprimerne za vožnjo po zasneženih površinah in zelo nevarne za vožnjo po mokrem cestišču, ne blestijo pa niti na suhih voznih površinah. Skratka, pametni ljudje se bodo nakupu takšnih 'mehurjev' raje izognili, po mnenju Nemcev pa si izognitev s strani kupcev itak zasluži kar 8 izmed 16. tokrat testiranih celoletnih pnevmatik. Za podkrepitev takšnih izjav nam lahko služi tudi informacija o dolžinah zavornih poti (80-0 km/h) ob zaviranju testnega golfa na mokri vozni podlagi. Z eno izmed tokrat zmagovalnih pnevmatik (izdelek znamke Continental) se boste z nameščenim 4-delnim kompletom ustavili že po 31,2 metra, če pa vas je premamila finančno ugodna ponudba znamke Arivo in bo vaš avtomobil obut v takšne 'mehurje', potem boste za dokončno ustavitev vašega vozila potrebovali 42,6 metra, povedano drugače, v trenutku, ko bo vozilo z nameščenimi celoletnimi pnevmatikami znamke Continental že obstalo, se boste vi še vedno premikali s hitrostjo 41 km/h (recept za dobro stolčeno vozilo v primeru, če ima vozilo pred vami nameščene boljše pnevmatike od vaših …).

Dejstvo je, da se ob nakupu celoletnih pnevmatik ne splača varčevati, sploh če pogledate njihovo dolgoživost. Z eno izmed obeh zmagovalnih pnevmatik (izdelek znamke Goodyear) boste po napovedi kluba ADAC lahko prevozili približno 68.000 kilometrov. Za to, da boste s takšnimi pnevmatikami ostali na cesti in tudi prihranili boste morali v Nemčiji trenutno odšteti približno 540 evrov (nemška prodajna cena za 4 pnevmatike znamke Goodyear), kupci izdelka kot je cenena celoletna pnevmatika znamke Superia (tip Ecoblue2 4S, 83 evrov) pa bodo praznovali samo ob nakupu, ker jih bo nakup 4-delnega seta pnevmatik ožel samo za 332 evrov, vendar je to Pirova zmaga, ker bodo s takšnim setom lahko prevozili samo približno 35.000 kilometrov, se pravi, da si bodo ob želji, da prevozijo skoraj 70.000 kilometrov, morali omisliti še en set pnevmatik, ob tem bodo zapravili 664 evrov.